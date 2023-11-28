高達25%青少年抽過電子菸 澳洲擬禁拋棄式電子菸進口

紐西蘭才迫於現實，摒棄當初大刀闊斧提出的世代禁菸法案，鄰國澳洲則往菸害防制邁出一大步，擬於明年 1 月起禁止一次性電子菸進口，終極目標是全面禁用娛樂性電子菸。

BBC 報導，澳洲政府今年 5 月就表示有意逐步管制一次性電子菸，卻遲遲沒有動作，如今終於訂出時程。2024 年 1 月起，不得輸入拋棄式電子菸，3 月起擴大至非供治療使用的填充式電子菸。

澳洲亦將推出新法，加強控管電子菸製造、廣告、供應法規，而治療式電子菸的製造商與進口商，也須符合電子菸口味、尼古丁含量、包裝等方面的規定。

自 2021 年起，澳洲已禁止購買或輸入電子菸，只有醫師開治處方箋才能使用。然而，上有政策，下有對策，坊間還是容易取得相關場品，成癮情況持續加劇。

根據雪梨大學今年稍早的一份研究，澳洲 14-17 歲青少年中，高達 25% 抽過電子菸。澳洲防癌協會（Cancer Council）也指出，10 個同齡青少年中，9 個稱尼古丁電子菸極易取得。

約翰霍普金斯大學研究指，電子菸會導致肺部疾病與氣喘。澳洲專家也正研究電子煙內含的化學物質對健康的影響。

台灣國民健康署表示，電子菸會釋出甲醛、乙醛、超細微粒、重金屬等有毒、致癌物質。世界衛生組織亦稱任何形式的菸品或電子菸都有健康危害，多數內含尼古丁、致癌物。此外，使用電子煙的青少年，會有較高的吸菸意圖，更難戒除。根據 2023 年 3 月 22 日施行的菸害防制法，我國全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。