【更新民進黨、外交部回應】藍疑蕭美琴辭職時間 籲交代往返台美參選、打包誰出錢

更新時間：2023-11-28 12:25

藍營今（28）日質疑駐美代表蕭美琴辭職狀態不明、以公費參選、往返台美打包，外交部中午回應指出，蕭美琴於11月20日上午向外交部長吳釗燮述職，並請辭駐美代表一職。外交部即依規定辦理蕭大使辭職事宜。吳部長也已准蕭大使在述職行程結束後、返美前這段期間請假。蕭大使請假期間，由鄭榮俊公使代理業務。對美外交工作非常重要，絕無「空窗期」。

外交部強調，蕭美琴辭職獲准生效前，「仍然是我國駐美代表，有關返國述職之安排，以及後續離任與交接的工作，均依規定辦理。」

至於接任人選已在作業中，外交部回應，總統府與外交部都會在確定後發布與對外說明。

中國時報則引述民進黨立院黨團指出，蕭美琴與APEC代表一同返台，當時仍是大使身分，回國首日才請辭，如今辭職完成回美交接，是以台灣副總統參選人的身分，行政程序上「很完備無庸置疑。」

發布時間：2023-11-28 10:52

民進黨副總統參選人蕭美琴20日回國登記，又於26日返美辦離職手續、打包。國民黨今（28）日召開記者會質疑，蕭美琴以「回國述職」名義公費回台灣參選，並要求說明辭職狀態，以釐清往返台美為私人行程還是公帑支付。

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國民黨立委林為洲表示， 蕭美琴20日返台向外交部述職並正式請辭，外交部說依規辦理數日後即可完成程序生效，然而21日蕭美琴就前往登記參選，並在26日前往花蓮造勢。

林為洲指出，離職程序跑了一個星期，總統府、外交部、駐美代表處迄今皆無公告，亦無公開述職內容，質疑蕭美琴若尚未離職又無述職之實，卻公費登記參選並前往造勢，公私不分。

此外，林為洲也表示，既早已決定參選，為何不提前作業，以致如今為離職、搬家來回奔波台美多趟，且若已完成這趟返美也應算私人行程而非公務，應當出面說清楚。

國民黨副書記長、立委王鴻薇說，駐美代表一職相當重要，蕭美琴是否完成離職程序，政府應當對外說明。目前總統府無公告、外交部亦無公開新聞稿說明，蕭美琴目前離職狀況。如此重要的職位是否因為選舉而中斷，相關單位也應說明是否駐美代表一職有代理人、空窗期，空窗期多久以及接任者是誰。

王鴻薇質疑，蕭美琴回台時因具有公務身分因而使用公帑，若蕭美琴已請辭獲准，這趟赴美以及未來打包返台，到底是自費還是公費？外交部應當說明。

王鴻薇還質疑，現任副總統賴清德全台走透透造勢，也應當檢視其選舉行程是否使用公費公務車。

本報詢問外交部，目前並無相關回應。