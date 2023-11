蕭美琴：任駐美代表深感榮幸 踏上另條挑戰之路

民進黨總統副參選人蕭美琴26日晚間返美辦理離職手續、打包行李,她在社群網站表示,擔任駐美代表深感榮幸,也肯定3年來合作的駐美團隊,以及與台灣並肩作戰的跨黨派友人。

蕭美琴20日回台宣布與民進黨總統參選人賴清德搭檔,並於21日完成登記。26日晚間,蕭美琴前往美國完成離職及交接手續,並打包行李與4隻愛貓,預計將於當地時間28日晚間搭機返台,正式投入選戰。

蕭美琴返美離職、打包愛貓 外交部回應接任人選

蕭美琴也在X平台連發三則文表示,能代表台灣派駐美國深感榮幸,「當我踏上另一條充滿挑戰的道路時,衷心感謝過去3年來一同努力強化台美關係的所有人。」

蕭美琴肯定駐美代表處團隊的勤奮敬業,並強調「台灣外交人員永遠無法視支持為理所當然」,而需努力贏得。

曾被紐約時報評為華府最有影響力的大使之一蕭美琴表示,會想念華府的櫻花與楓葉,以及「與台灣並肩同在的跨黨派友人的溫暖情誼。」

It has been an honor to represent Taiwan in the US. As I embark on another challenging path, I am truly grateful to all who have worked with me to strengthen the Taiwan US partnership over the last three years. pic.twitter.com/CdqdR7pzVi