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蕭美琴：任駐美代表深感榮幸 踏上另條挑戰之路

蕭美琴曾被紐約時報評為華府最有影響力的大使之一

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/28 09:59
蕭美琴26日晚間自台灣返美完成離職手續　（圖／蕭美琴Ｘ社群）

蕭美琴26日晚間自台灣返美完成離職手續　（圖／蕭美琴Ｘ社群）

民進黨總統副參選人蕭美琴26日晚間返美辦理離職手續、打包行李，她在社群網站表示，擔任駐美代表深感榮幸，也肯定3年來合作的駐美團隊，以及與台灣並肩作戰的跨黨派友人。

蕭美琴20日回台宣布與民進黨總統參選人賴清德搭檔，並於21日完成登記。26日晚間，蕭美琴前往美國完成離職及交接手續，並打包行李與4隻愛貓，預計將於當地時間28日晚間搭機返台，正式投入選戰。

蕭美琴返美離職、打包愛貓 外交部回應接任人選

蕭美琴也在X平台連發三則文表示，能代表台灣派駐美國深感榮幸，「當我踏上另一條充滿挑戰的道路時，衷心感謝過去3年來一同努力強化台美關係的所有人。」

蕭美琴肯定駐美代表處團隊的勤奮敬業，並強調「台灣外交人員永遠無法視支持為理所當然」，而需努力贏得。

曾被紐約時報評為華府最有影響力的大使之一蕭美琴表示，會想念華府的櫻花與楓葉，以及「與台灣並肩同在的跨黨派友人的溫暖情誼。」
蕭美琴
駐美代表
離職
2024總統大選

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