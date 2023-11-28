更新時間: 2023-11-28 11:07

首次發稿: 2023-11-28 10:36

民眾黨昨(27日) 釋出總統參選人柯文哲、副總統參選人吳欣盈拍攝「柯盈配」的定裝照片。柯文哲讚許吳欣盈與他的互補性高，吳欣盈則稱讚柯文哲穿飛行外套就像電影捍衛戰士中的湯姆克魯斯，給他滿分10分。

民進黨總統、副總統參選人賴清德、蕭美琴已在22日拍攝定裝照，除西裝之外也換上棒球外套，手持加油棒、毛巾(上圖與下圖) 。（賴清德競總提供）中央社

柯文哲與吳欣盈在26日拍攝競選定裝照，民眾黨27日釋出部分照片及拍攝花絮，柯文哲的Youtube頻道也於晚上播出定裝照拍攝影片。

柯文哲自己在26日的臉書PO文寫著:

根據YT影片內容，柯文哲與吳欣盈除了穿著西裝、套裝、休閒上衣，也換上白色競選防風外套，展現專業、活力輕鬆等不同風格。

根據影片內容，柯文哲表示，吳欣盈與他成長背景不同，兩人有高度互補性，如果都一樣就從鏡子裡找人；至於3位總統參選人相比，他覺得自己最好，如果是3位副手比較，吳欣盈的互補性也是最好。

吳欣盈提到，她之前學過化妝，也上過攝影課，覺得沒有人比她更了解自己的臉，所以定裝照的妝髮是她自己處理。吳欣盈也說，希望選民覺得她是誠懇的形象，且願意傾聽民眾的聲音。

此外，吳欣盈稱讚柯文哲穿飛行外套(下圖) 就像電影捍衛戰士中的湯姆克魯斯（Tom Cruise），給他滿分10分。

(上圖與下圖: 截自YouTube)

柯文哲在Youtube頻道文字說明中表示，雖然過去不論是輔選小雞、參選市長，或者接受時尚雜誌採訪，已拍過不少次專業形象照，但這次是總統級棚拍，還是不免有點緊張。

至於吳欣盈稱讚穿飛行外套像湯姆克魯斯，柯文哲指出，他完全理解這是過譽，不過拍出來的照片，比他平常時帥很多，還是相當滿意。

中央社引述民眾黨副秘書長許甫受訪表示，正裝展現穩重、誠懇，競選外套則展現朝氣活力，「柯盈配」的定裝照拍好幾組不同風格，未來將應用在競選看板、文宣品。

至於國民黨的侯康配，尚未看到關於兩人共同拍攝定裝照的消息。但根據自由時報的報導，趙少康昨（27）日拍攝形象照後臨時增加受訪行程，表示他的定裝照主要是搭配侯友宜的定裝照，擺出各種相應姿勢，以便以後放在一起。

國民黨總統參選人侯友宜今年8月9日還曾與黨籍立委參選人合拍宣傳照，其中一張在拍攝時，他與國民黨立委陳玉珍（下圖左）一起比出捍衛金門的手勢。

台灣民眾黨柯盈配拍定裝照 副手吳欣盈讚柯文哲像「阿湯哥」

圖/（侯友宜競選辦公室提供）中央社112年8月9日照片