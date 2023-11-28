趙少康與徐瑞希參選有爭議? 台灣NCC：要求中廣華視說明　如何落實競選宣傳公平對待

中廣董事長趙少康成為國民黨副總統參選人，外界質疑違反廣電法的黨政軍條款，NCC將函請中廣說明如何維持公平、公正的規定。趙少康昨(27日) 晚回應，「不認為是針對我」，一切依廣電法規定。

針對趙少康是否違反廣播電視法第5條之1黨政軍條款規定，包含「政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資」及「不得擔任董監事」等，國家通訊傳播委員會（NCC）回應，後續待委員會認定，也將請中廣說明，如何落實參（候）選人競選期間宣傳的公平對待。

趙少康27日晚間出席台北市高中職家長會長協會歲末聯誼活動前，接受媒體聯訪時說，不認為NCC是針對他，他們一定依廣電法規定，「法律怎麼規定，我們怎麼做」。

民眾黨總統參選人柯文哲上節目說，有人開出上億美元價碼要他當副手。趙少康先是驚訝地說，「真的啊，誰啊」，隨後又表示，「大概猜到了，反正不會是侯友宜」。他覺得金錢介入選舉不好，柯文哲能夠拒絕誘惑，要表示肯定。

柯辦發言人陳智菡說，藍白合是國民黨精心策劃的戲，目的是拖住柯文哲，不是真整合。趙少康說，到底誰拖住誰很難講，他知道侯友宜是很真誠地希望藍白合，「君子絕交不出惡言」，既然沒合，以後還有很多合作機會，就像柯文哲提的內閣制，他已經提10多年，無論中央政府與立法院都可以合作。

是否有信心把柯文哲打到民調20%以下。中央社引述趙少康說，目前好幾個民調侯康配都已衝到第二名，速度比他想像還快，而趨勢一定是這樣，兄弟登山各自努力，最後決定權還是在選民。

另外，趙少康致詞時說，大考中心要大改特改，因為考大學的題目每年難易不一，老師與學生都無所適從，課綱更改得一踏糊塗，鴻海創辦人郭台銘還跟他抱怨兒子不知道岳飛是誰；另外，高中生還要處理學習歷程檔案，勞民傷財，花費大把時間卻不見得有用。

趙少康也表示，國家現在很缺職業、專業的人，如果大家都去念大學一般學科，而不念職業學校，將來會很缺專門職業技術人才，對社會不好，教育是要均衡的。

針對中廣董事長趙少康成為國民黨副總統參選人、公視與華視董事徐瑞希名列民眾黨不分區立委提名名單，外界關注是否違反黨政軍條款。NCC於27日表示，將由委員會認定，不過將請中廣與華視說明，如何落實參（候）選人競選期間宣傳的公平對待。

台灣民眾黨22日公告全國不分區立委提名名單，現任公視董事徐瑞希被列為第17順位，徐瑞希同時也是華視董事。台灣媒體觀察教育基金會27日質疑，這已違反公共電視法，並要求徐瑞希應主動請辭董事職務。

針對趙少康跟徐瑞希，是否違反廣播電視法第5條之1黨政軍條款規定，包含「政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資」及「不得擔任董監事」等，NCC僅回應，後續待委員會認定。

不過NCC晚間發布新聞稿表示，依總統副總統選舉罷免法第46條及公職人員選舉罷免法第49條規定，廣播電視事業得有償提供時段，供推薦或登記候選人的政黨、候選人從事競選宣傳，應該公正公平對待。廣播電視事業從事選舉議題論政、新聞報導或邀請候選人參加節目，應為公正公平處理，不能有無正當理由的差別待遇。

NCC表示，廣播電視法施行細則第13條規定，新聞節目與政令宣導節目應客觀、公平、確實、完整，且不具廣告性質。NCC將請業者說明完整處理機制及作法，並在後續監理業務中，確保業者確實執行。

NCC呼籲，如廣播電視事業的董事長、董事等經營階層擔任參加競選，業者製播選舉議題節目時，應注意維持客觀、公正、確實，特別在競選期間應注意總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電三法相關規定，以維護媒體獨立及專業公正性。

時代力量立法院黨團27日也召開記者會，質疑NCC因不同媒體查辦案件有雙重標準，並關切中嘉是否落實中嘉交易案附負擔與承諾事項。

NCC表示，有關中嘉交易案附負擔及承諾事項執行情形，除了請相關部會協助提供資料外，已先後請泓順投資公司4度到會說明，並要求三立國際創意股份有限公司、永興資本股份有限公司等公司2度到會說明或提供書面意見，相關公司已承諾提出限期改正計畫。

NCC將在11月底前，根據調查取得事證撰寫調查報告，提交到立法院交通委員會；並在事證蒐集齊全後，依相關情節依法處理，絕對沒有怠忽職守。

藍白合協商仍在拉鋸之際, 國民黨11月24日上午舉行中常會，中廣董事長趙少康（圖）現身中央黨部引發關注，媒體紛紛搶拍。中央社