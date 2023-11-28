憂資訊安全風險 勤業眾信、KPMG籲員工赴香港只用拋棄式手機

昔日的國際金融中心，香港如今已成了外企員工避之唯恐不及的城市嗎？傳出全球幾大知名審計與顧問公司，紛紛要求員工赴港時只能使用一次性手機，顯見北京加強管控，大公司在香港行事日益艱難。

金融時報報導，消息人士透露，顧問諮詢公司勤業眾信（Deloitte）、安侯建業（KPMG）建議美國分部主管勿攜平時使用的工作手機赴港。管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的顧問，前往香港時，也會攜帶不同手機。

由於不能帶私人手機，甚為不便，有的高層因此十分不願赴港出差。就連不屬於敏感業務部門的員工，都必須遵照此一政策。

事實上，在安全考量下，多年以來，航太、半導體企業早就要求員工赴中國時不得使用平常慣用的行動裝置與筆電。有著許多國際企業亞太總部的香港，本是例外，但如今連香港也比照辦理，多少與反送中示威、2020 年中國施加嚴苛國安法有關。

在那之後，香港失去了其光環及自主性，美國故而撤銷其特殊貿易待遇－香港不過是另一個中國城市罷了。雪上加霜的是，中國今年又擴大資訊控制規範與反間諜法，也難怪外企在香港不得不多長個心眼。

這些憂心忡忡的企業，雖未明說為何要員工使用不同手機，但高層表示，原因不外乎駭客風險，深怕顧客資料遭竊，尤其是「國家級駭客」。

與此同時，香港正努力洗白，擦亮遭到「玷汙」的全球金融中心形象。地位等同央行的香港金融管理局，本月宴請了300名國際企業的金融家，如高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）與摩根士丹利（大摩，Morgan Stanley）執行長戈爾曼（James Gorman）。香港特首李家超在某次演說中重申，香港之獨特性在於「一國兩制」，似欲強調其獨立於中國制度之外的自治地位。