低碳水泥需求將大增　台灣水泥砸266億擴大投資土耳其葡萄牙

台泥昨(11/27)日宣布，將擴大投資歐、亞、非洲低碳水泥市場，著眼於兩家領先全球的低碳水泥研發與生產技術，該公司計劃攜手土耳其OYAK水泥合資公司持股由40%提高到60%，葡萄牙Cimpor水泥合資公司持股從40%增加至100%。

台泥董事長張安平表示，他相信台泥透過增加投資OYAK水泥以及Cimpor水泥，未來可望成為全球少數能提供最低碳水泥的主要供應商之一，具備高度碳競爭力。他並強調，在土耳其這個高戰略重要性且具有潛力的國家，所以決定增加在夥伴關係中的持股；透過減碳技術的投資，他相信台泥與OYAK攜手將成為全球水泥業減碳的先鋒。

OYAK CEO Süleyman Savas Erdem指出，他們期望OYAK及台泥的夥伴關係將引領未來在水泥及其他行業的投資，他們對土耳其未來的經濟充滿信心。與台泥合作，他們正評估在土耳其電池以及儲能相關領域的投資機會。

2018年，台泥與土耳其OYAK成立合資公司，透過此合資公司投資葡萄牙水泥公司Cimpor後，經營績效快速上揚。合資公司 5年來稅後淨利增長6倍，EBITDA成長5倍。近年，透過Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術引領世界水泥行業，實現了全球最低碳的水泥生產。

OYAK在土耳其境內擁有7座水泥廠，11條熟料產線、2條白水泥產線、67座混凝土廠、50個發貨站以及1個港口，近年來積極發展替代燃料與替代熟料使用技術，減少碳排，位於土國境內的Aslan廠熱值替代率更高達61%，充分落實減少化石燃料使用的目標。土耳其位於歐亞非樞紐，其低碳產品銷往歐盟具有地利之便；世界銀行預估土耳其將需要投入5000億美元強化現有建築之抗震能力，及1000億美元重建震災受損建物 ，水泥需求量將大增。

台泥表示，歐洲水泥市場，進口水泥長年佔一定比例，未來歐盟實施碳邊境稅CBAM，不管本地水泥或者進口水泥，低碳都將成為進軍歐洲市場的主要競爭力。台泥此次擴大持股案，目標於2024年第一季結束前完成相關交易程序，台泥董事會授權金額為新台幣約266億元內，國際知名投資銀行花旗也為該案提供了相關顧問服務。