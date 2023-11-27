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北韓著手恢復原已廢除的非軍事區哨所　提高軍事緊張感

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 21:24
2023年11月25日，北韓領導人金正恩訪問國家航空宇宙技術局平壤控制中心，檢查偵察衛星的運作準備狀況（圖／KCNA via 路透社）

2023年11月25日，北韓領導人金正恩訪問國家航空宇宙技術局平壤控制中心，檢查偵察衛星的運作準備狀況（圖／KCNA via 路透社）

在北韓宣布全面廢除「919軍事協議」後，北韓便立即開始著手復原軍事界線最前方的監視哨所，南韓對此回應，將做好隨時做好應對的萬全準備。

南韓軍方在今（27）日公開軍隊監視設備所拍攝的照片，照片顯示北韓軍隊已著手恢復非武裝地帶（DMZ）的兵力及裝備，並正在設置監視所。

南北韓在2018年簽署「919軍事協議」後，雙方各自炸毀了DMZ 11個哨所中的10個，為降低緊張關係，僅留下一個具歷史意義或其他價值的哨所，北韓在DMZ的哨所自此從160多個減少至150多個，南韓則從60多個減少至50多個。

南韓軍方表示，北韓在當年炸毀哨所後，撤離了所有的兵力和裝備，但近日可看見北韓正修復原有的哨所，也可看見北韓軍人拿著裝備，以及進行警戒值勤的畫面。

北韓在21日成功發射軍事偵察衛星，南韓隨後在22日宣布暫停「919軍事協議」中部分條約，北韓對此大怒，並於23日表示將不會受「919軍事協議」約束，會立即全面恢復曾因協議而停止的陸、海、空軍所有軍事措施，宣布廢除該協議。

據分析，北韓向原已撤離的哨所投入兵力，是宣布廢除軍事協議的第一步，旨在提高最前方地區的軍事緊張感。

南韓軍方表示，南韓正密切關注北韓挑釁行為，並以加強韓美聯合防衛態勢為基礎，對北韓任何挑釁行為，都能立即、強力、到底的應對。
北韓
南韓
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軍事偵察衛星
非軍事區

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更新時間 : 2023-11-27 21:59 GMT+08:00

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