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以巴衝突休戰進入倒數24小時　傳哈瑪斯有意延長期限

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 18:40
2023年11月27日，以色列與哈瑪斯正處休戰期間，一名男童在加薩南部一處難民營抱著一隻貓，站在被以色列摧毀的廢墟上（圖／路透社MOHAM...

2023年11月27日，以色列與哈瑪斯正處休戰期間，一名男童在加薩南部一處難民營抱著一隻貓，站在被以色列摧毀的廢墟上（圖／路透社MOHAM...

以巴衝突於24日上午7時開始暫時休戰4天，至今已進入到數24小時，國際社會開始施加壓力，希望能延長休戰時間，負責斡旋的卡達總理表示延長的可能性「充滿希望」，也有消息人士向法新社透露，哈瑪斯有意願延長休戰。

哈瑪斯與以色列協議，哈瑪斯需在休戰期間釋放共50名人質，哈瑪斯分別在24日釋放13人，25日13人，26日14人，目前共計40人，而以色列也根據協議，在這３天以1比3的比例釋放了共117名巴勒斯坦囚犯。

另外，以色列也按照協議開放救援進入加薩地區，至今約有320輛裝有燃料及飲用水的救援卡車進入加薩，為當地平民帶來了可以喘息的機會。

隨著休戰期限進入最後一天，包含西方國家及阿拉伯在內的國際社會，正施加延長停戰的壓力。

美國總統拜登26日表示 :「我們的目標是將休戰延長，以釋放更多人質，讓人道主義救援到達加薩地帶」。沙烏地阿拉伯、埃及、約旦外交部長也在英國倫敦召開記者會表示「應該延長停戰協議，完全停止敵對行為」。

根據以色列與哈瑪斯的協議，在停戰四天後，若哈瑪斯每天釋放10名人質，將延長休戰期限。

根據法新社報導，一名消息人士透露，哈瑪斯似乎有意延長停戰時間，向調解人透露出延長休戰2至4天的意願。

在兩方之間負責斡旋的卡達首相在26日接受英國金融時報採訪時表示，他認為延長停戰的可能性「充滿希望」，他們正在努力增加釋放人數，他透露，只要能證明哈瑪斯手上還有更多婦孺，就可延長休戰時間，此外別無可能。

卡達首相還說，另外還有超過40名遭擄走的婦孺仍在加薩，且據信並非在哈瑪斯手中，可能是被其他武裝組織帶走，他認為，若哈瑪斯能找到這些婦孺，休戰就能延長。
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