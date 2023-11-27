希臘總理訪英國　談帕德嫩雕塑返還：進展太慢

衛報報導，希臘總理米佐塔基斯本週訪問英國，在與英相蘇納克會面前指出，關於「大英國博物館歸還帕德嫩神殿石雕」的談判進展太慢。

逾220年前，英國貴族埃爾金勳爵（Lord Elgin）從希臘運回國的雅典帕德嫩神廟（the Parthenon）內的大理石雕塑，飽受英國社會非議，後以3.5萬英鎊轉售給英國政府，並永久保存在大英博物館中。希臘政府自40年前開始正式呼籲英國歸還，2022年，大英博物館表示將與希臘方達成協議。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，在他看來這些雕塑不是「所有權」的問題，而是團圓的問題。好比名畫蒙娜麗莎被切兩半，一半放在羅浮宮，一半放在大英博物館，「觀眾會以這樣的方式欣賞這幅畫的美嗎？」

米佐塔基斯向BBC表示，談判還未取得他所希望的進展，「我是一個有耐心的人，我們已經等了幾百年，我會堅持這些討論。」

希臘在2009年建造了雅典衛城博物館，來收藏留在當地的雕塑與文物，米佐塔基斯重申，「我們認為這些雕塑屬於希臘，它們基本上是被盜走的。」他強調，這些文物在雅典衛城博物館看起來更好，「這是一座最為先進的博物館，就是為此目標而建造的。」

金融時報報導，大英博物館所在選區的工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）表示，不會阻止達成一項「雙方都能接受的」借展協議。