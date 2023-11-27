Google問世前 萬事問圖書館員 問題好難招架 「被拋棄的女人能活多久？」

有事問谷歌（Google），或當紅炸子雞 AI 聊天機器人 ChatGPT，幾已成了現代人生活不可或缺的一環。但在 Google 問世之前，疑難雜症該問誰呢？20 世紀的美國，知識淵博的人士就是搜尋引擎，有著浩瀚書海的博物館就是今日的網路。

My Modern Met 報導，紐約公共圖書館（NYPL）於 1967 年設立了熱線，為滿腹疑問的市民指點迷津，但即便在那之前，人們就很懂得利用圖書館資源－有事問地方圖書館員就對了。

在那個年代，圖書館員可說是扮演了解惑的重要角色，各類問題透過手寫或打字機，記在小紙卡上，有的還附上了答案。翻開一張張小卡，百姓的問題五花八門、千奇百怪，有的令人啼笑皆非，有的令人毛骨悚然。

1963 年 2 月 15 日，一名身分佚失的人士問，「被拋棄的女人能活多久，有數據可參考嗎？」聽起來有些淡淡的哀傷，問的不是問題，是寂寞。1947 年 5 月 27 日，一名民眾來電，「夢到被大象追，有何寓意？」看來是沒有答案。

1948 年 11 月 30 日，有人問，「販賣屍體這種生意，商業規模多大？涉入的金錢幾何？我要從哪裡得知相關訊息？」這問題是否有些不太對勁。1976 年，一名藝術愛好者問，「為何 18 世紀的英國繪畫那麼愛畫松鼠？畫家要怎麼馴服牠們才不會被咬？」嗯，相信圖書館員有勸他不要亂養松鼠。

當然也是有比較正常的問題，如：「你知道有什麼書能教人如何生雙胞胎嗎？」

看到這些荒謬的問題，圖書館員又是怎麼想的？紐約公共圖書館館員 Rosa Caballero-Li 表示，世間並無蠢問題，萬物皆有教育意義。「我們不會讓詢問者覺得難堪，會盡可能誠摯回答所有問題，提供有用的求助資源。」

時至今日，儘管 Google 已扛起了解答的重責大任，NYPL 的解惑熱線仍在運作，每年仍能收到約 3 萬個問題。Caballero-L i表示，圖書館員不是萬能，但總能指引個方向。