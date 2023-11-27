富基魚市推出「富基感蟹三重奏」　消費滿額享三重優惠

目前萬里蟹盛產， 新北石門的富基漁港除了供應現撈美味的海鮮， 也是北海岸萬里蟹的知名產地，是各地民眾大啖海味的最佳選擇。「 富基感蟹三重奏」活動將於11月27日開跑， 來富基魚市消費滿額，不僅限量送消費抵用劵、現場參加「 感蟹戳戳樂」，後續還有富基魚市禮劵、餐廳抵用券、家電等豐富大 獎，最大獎有50吋電視， 新北市漁業處邀請大家前來富基魚市品嚐當季鮮蟹及採買各式新鮮漁 貨，限量超值好禮等您來拿!

富基魚市為歡慶萬里蟹季，11月27日至12月10日舉辦「 富基感蟹三重奏」促銷活動， 活動期間民眾前來富基魚市水攤單筆消費滿3,000元即可享有三 重優惠—第一重可獲200元抵用劵一張，使用期限至113年2月 29日；第二重憑抵用券現場可參加「感蟹戳戳樂」， 有機會獲得萬里蟹券(價值2,000元)、海鮮、乾貨、 萬里蟹帽、萬里蟹杯袋等魚市好禮(數量有限，抽完為止)； 第三重還可抽富基魚市禮劵、餐廳抵用券、家電等，最大獎是50吋 電視，將於12月11日於魚市現場及新北漁樂快爆FB直播抽出。 富基優惠獎不完，心動不如卡緊行動前往試試手氣!

富基漁港是臺灣極北漁港，港內魚市的墨西哥帽造型外觀， 為北海岸增添奇趣浪漫的景觀，魚市內的水攤商家， 不少都是家族從事捕蟹，擁有天時地利人和之勢， 能收到當日捕獲到港規格佳且鮮活的第一手萬里蟹， 讓富基漁港成為北海岸萬里蟹的重要產地。 遊客來此除了可以購買到生鮮魚貨、品嚐海味美食， 還能到港區的重機驛站及突堤碼頭欣賞美麗的夕照， 甚至有機會可以觀察到捕蟹船的卸貨作業。 現在正是萬里蟹最鮮美的時節，是許多饕客大啖海鮮的首選， 到富基魚市採買新鮮萬里蟹，可馬上由兄弟海產、味味海鮮、 姊妹餐廳、張專業生魚片等魚市餐廳提供代客料理， 美味的螃蟹馬上趁鮮上桌!

新北市漁業處表示，富基魚市保障消費者權益， 活海鮮價錢標示清楚透明，並設置公平秤讓民眾使用， 確保斤兩確實，另魚市餐廳也裝設了透明的玻璃窗， 讓廚師烹飪過程透明化，而魚市水攤今年10月甫經本市法制局消保 官進行磅秤查驗全數合格。來富基魚市消費，不論買、吃都能安心， 並提供臺灣pay多元支付服務，歡迎民眾來富基魚市品嚐美味鮮蟹 、參加「富基感蟹三重奏」活動，並可順路漫遊富貴角燈塔、 老梅綠石槽、金點草里驛棧、 石門婚紗廣場及石門風箏公園等特色景點，欣賞北海岸的美好風光!

富基魚市。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

活動文宣。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）