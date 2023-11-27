112工業類全國技藝競賽！新北奪8座金手第1霸全國　汽車噴漆包前三

112學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽於 11月21到23日在國立嘉義高工舉辦，共有29個職種競賽， 計有132校1,000名選手角逐172座金手獎與281位優勝 的榮耀。6個職種共獲8座金手獎第一名佳績，冠居全國。

新北高工、泰山高中、三重商工、瑞芳高工、鶯歌工商、淡水商工、 樟樹國際實中、復興商工、智光商工及東海高中等10校獲34座金 手獎42項優勝，共計76項獎項，為史上最佳成績， 得獎率更是全國最高。

榮獲汽車噴漆職種第1名的泰山高中陳柏翰同學表示， 拿到金手獎，是學校的支持和幫助， 還有指導老師尤澤基及業師葉師父的教導及訓練， 以及歷屆學長姐經驗分享傳承，隊友們更是每天互相切磋技能、 競爭，技術才能不斷的進步，並發揮團隊精神，學校才能有汽車噴漆 職種包攬前三金手獎的榮耀時刻。

指導學生囊括汽車噴漆職種前三名的泰山高中尤澤基老師表示， 一開始自告奮勇參加教師研習課程研究汽車噴漆， 主動願意承辦新北金手培訓，邀請到學界、業界、 得獎過的選手擔任培訓講師，至今已推動8年，終於拿下好成績， 此外更誕生2024年國際技能競賽汽車噴漆國手， 感謝新北市推動全國唯一金手培訓制度， 提供資源挹注以及選手們日以繼夜地投入。

新北高工為金手大贏家，榮獲12座金手，5優勝， 更拿下電腦修護及汽車修護2職種第一名，其中電腦修護職種第1名 的新北高工曾郁翔同學表示， 高一時對於比賽內心充滿了猶豫和不確定， 在李宏傑老師鼓勵參加全國技能競賽和工科賽都獲得第一名， 從對自己能力存疑至證明能力，不僅是個人的成就， 也是與老師共同努力的結果。獲汽車修護職種第一名林恩霆同學， 獲得大會致贈馬自達MAZDA CX-9汽車一輛，直送學校成為全國榮耀。

李宏傑老師表示，郁翔選手從高一就已經會架網站， 對寫程式也有濃厚興趣， 當老師最有成就感的是引導學生走向他有興趣也熱愛的領域， 這才是適性教育的意義。

榮獲數位電子職種第1名的鶯歌工商簡君哲同學表示， 從開始訓練至比賽長達9個月的時間， 不間斷與堅持努力才能造就最美好的結果， 更謝謝劉仁昌老師的陪伴與大家的協助， 期許未來能夠就讀臺科大及攻讀博士，將來可以進入AI科技業。

樟樹國際實中康思賢及陳彥慈同學兩人在長期合作默契及互補下聯袂 取得機器人職種全國第一，指導老師許國財及高曼婷表示， 兩位學生歷經前次技能競賽慘敗，並沒有放棄， 反而展現強烈的企圖心，自主規劃學科術科練習計畫， 當別人選擇玩樂時，他們選擇努力，才能取得佳績。新北囊括8名機 器人職種金手獎，包含新北高工、三重商工及東海高中， 展現推動機器人教育的卓越軟實力。

教育局指出，新北市首創金手培訓計畫規劃三級培訓及6種技職競 賽人才培育機制打造奪金團隊。為鼓勵爭取佳績， 更首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生， 以實質回饋給予優秀師生肯定，期勉選手挑戰自我、締造佳績， 不斷發光發熱，成為頂尖技職世界人才。

樟樹國際實中康思賢(右)及陳彥慈同學(左)奪得機器人職種全國第一。（圖／新北市教育局）

榮獲汽車噴漆職種第1名的泰山高中陳柏翰同學(第一排左2)表示，因為學校的支持和幫助，才能有如此佳績。（圖／新北市教育局）

鶯歌工商簡君哲同學(第一排中)拿下數位電子職種第1名。（圖／新北市教育局）