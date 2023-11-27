Garmin SubWave潛聲納獨家技術再創水下溝通新紀元 實現雙向文字傳輸30米

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin於GPS導航領域深耕超過30年，以航空、航海起家，於2020年將旗下航海產品線之魚探儀的先進聲納技術，獨家研發SubWave潛聲納科技拓展應用至潛水消費市場，融入輕巧的智慧手錶中，為潛水產業帶來重大革新。Garmin持續將橫跨陸海空的尖端科技融入你我的日常生活、滿足用戶的多元需求與支援更安全的戶外體驗，近期發表全新一代「Descent Mk3系列潛水電腦錶」、「Descent T2發射器」，獨家開發的SubWave潛聲納水下傳輸技術全面升級，透過360度球狀聲波，突破傳統發射器距離限制，實現水中遠距離雙向文字訊息傳輸*，最長距離達30米，開創水下溝通新紀元。Descent Mk3潛水電腦錶全系列建議售價$39,990元起、Descent T2發射器建議售價$16,990元，12月18日正式在台販售。(*水下雙向文字訊息傳輸功能將透過後續軟體更新支援)

為邀請潛水愛好者在安心潛水之餘，也一起關懷海洋生態保育，Garmin同步推出業界首款由海洋廢棄漁網打造而成的潛水電腦錶「Descent G1太陽能GPS 潛水電腦錶海洋重生版」，以探索海洋及環境友善為靈感，手錶外殼、錶圈及按鈕使用的塑膠材料100%採用廢棄漁網再製的回收塑料製成，攜手潛水愛好者以科技力量一同為保護海洋盡一份心力，建議售價$19,990元，12月4日正式在台販售。

Garmin潛水生態系全面進化 獨家潛聲納建立潛水安全第一道防線 全面支援水下極限探索

根據Garmin資料統計，截至2023年Descent系列潛水電腦錶在全球用戶人數統計，台灣市場為第一名；2023年台灣用戶潛水活動較去年同期提升86%，台灣更登上Garmin全球用戶標記潛水地點最佳十大潛水聖地第一名，其次為美國、菲律賓，成為名符其實的潛水大國。為讓潛水玩家盡情探索海洋，串接Garmin潛水生態系，便能安心且以輕便的裝備作為可靠後盾，最新推出「Descent Mk3i潛水電腦錶」搭配「Descent T2發射器」搭載全新升級的獨家SubWave潛聲納技術，採用更靈敏的潛聲納收發模組，在水下10公尺範圍內，手錶可連結多達8個Descent T2氣瓶殘壓感測器，除了隨時輕鬆監控潛伴深度與氣瓶資料(氣瓶殘壓、氣體消耗量、剩餘氣體時間)，並新增潛伴距離追蹤功能*，讓團體潛水或多氣瓶技潛更安心；同時利用SubWave潛聲納技術開發全新水下雙向文字訊息傳輸功能*，即時顯示於手錶畫面，相較過往使用傳統手語、手寫板、潛水搖鈴等方式更為精準省力，最長傳輸距離可達30公尺，開創水下溝通新紀元。Garmin潛水生態系透過Garmin Dive App無限制的潛水活動雲端儲存空間，進行線上分享、上傳照片及查看熱門潛點資訊，精準潛水分析數據一鍵檢視；利用Garmin Connect App即時監測健康與運動數據，體能狀況與訓練表現一鍵整合；攜帶Garmin inReach Mini 2低軌衛星通訊裝置，提供無死角衛星通訊、雙向文字訊息傳輸、位置追蹤與全年無休互動式SOS緊急求助服務，將潛水體驗安全性提升至全新境界。

Garmin Descent Mk3i內建業界獨家LED手電筒、潛水深度達200米 軟硬體全面升級

「Descent Mk3系列潛水電腦錶」搭載 AMOLED 高亮度全彩觸控螢幕，採用耐刮藍寶石鏡面，推出51mm及43mm雙錶徑共3色，搭配大字模式，即使在水下低光源環境也能清晰閱讀，潛水深度可達200米，並採用防漏式感應按鍵及加大按鍵護橋設計，讓潛水玩家挑戰極限零誤觸精準操作，同時內建DiveView全彩地圖提供超過4000個豐富潛點資訊。為支援玩家在海洋陸地全能探索，Descent Mk3i (51mm)內建獨家LED手電筒，具多段亮度調節及頻閃模式，潛水時可照亮周遭環境，還可利用信號燈與閃光燈，作為信號裝備使用，在陸上或水中都能安心前進；同時協助玩家挑戰戶外運動電力無虞，Descent Mk3i (51mm)電池效能在智慧手錶模式下可達25天，潛水模式下可達66小時，並提供超過百種陸海空運動模式，以強悍電力支援用戶每次突破自我的挑戰。

Garmin領先業界的潛水科技提供從身體健康監測、進階運動訓練到安全警示功能，都有革新突破，幫助潛水愛好者規劃更完善的潛水計畫。為協助用戶在潛水訓練時全面提升安全性，此次新增「Dive Readiness潛水完備程度」功能，使用Firstbeat Analyitcs數據演算法，透過蒐集用戶近期睡眠、運動狀態、壓力或時差等資訊，評估減壓症(潛水夫病)風險指標及潛水活動建議。同時內建「氮氣含量N2」警示功能，於錶面顯示氮氣資訊，有效避免餘氮量過多及氮醉；透過「氧分壓CNS%」警戒值來提醒潛水者，在安全深度內使用合適的氣體進行潛水，並顯示CNS%以隨時注意累積的中樞神經氧中毒等級；並有「免減壓極限NDL警示」、「減壓停留時間及安全停留」提醒功能，以大幅降低減壓病的發生，除了預設警示外，還能依用戶需求自訂速率、深度等警示，建構安全潛水防線。全系列支援單一氣體潛水、多氣體潛水、儀表潛水、自由潛水、自由潛水捕獵及密閉循環水肺潛水(CCR)等多種潛水模式，提供完備潛水資訊、記錄每次潛水旅程，滿足休閒、技術、自由潛水各項需求。