眼盲心不盲！視障者彈奏貝多芬悲愴樂章　福智與安童基金會合辦心光傳愛音樂會

音樂不僅無國界，也無色界。一群視障朋友， 在福智佛教基金會與安童文教基金會合作， 以及新北市社會局支持下，26日下午在市府舉辦「 心光傳愛感恩音樂會」暨體驗活動。當「有台灣貝多芬」 美譽的黃東裕，彈奏出貝多芬悲愴第一樂章時， 以精湛的技巧和豐富的情感詮釋，每個樂音彷彿在敲擊生命的樂章， 感動台下一千多名觀眾。

新北市社會局長李美珍與教育部常務次長林騰蛟專程到場聆賞， 福智基金會董事長陳耀輝及安童文教基金會創辦人童永雄和家屬均親 臨參加。陳耀輝表示，感謝新北市社會局的支持和邀請， 在國際身障者日前夕，能夠結合多元障別的生命故事和奮鬥歷程， 以音樂或繪畫等呈現視障者的內心世界。 除了視障古典鋼琴家黃東裕演奏外， 由慢飛天使與家長成立的橡木子親子團， 與視障二胡老師曾宜臻所指導成立的心光樂團、悠揚情韻樂團等， 陸續以二胡、黑管、聲樂演奏、演唱由真如老師所填的詞曲「 相思湖畔」、「幸福時刻」等。

另外視障者醫師蘇建銘，在太太曾美雲及女兒的陪伴下， 以讚頌頌出「我祈禱」：「人們的眼中 放散著慈悲的光輝」。他因車禍造成失明， 在福智日常老和尚的鼓勵下，重新站了起來， 並與辭去大專教職的太太，一起推動視障者心靈成長教育， 並成立心光班和悠揚情韻樂團，要用音樂開啟視障者的心光， 用心光傳達能量，照亮黑暗的世界。

音樂活動中也介紹今年86歲的視障畫家鄭梅合老師， 她曾榮獲教育部師鐸獎， 在40歲時卻罹患了罕見疾病視網膜色素病變， 眼睛所見從彩色世界變成黑白，但她不氣餒， 68歲時開始提起畫筆，透過家人和朋友的風景描述， 運用心眼和腦海的記憶，繪出一幅幅大自然的彩色美景，「 山水心視界」於焉誕生。