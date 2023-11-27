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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超486.82億元

買超開發金17.16萬張最多，另賣超緯創4.60萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/11/27 16:58

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/11/20~2023/11/24）外資在集中市場總買進金額為4,792.34億元，總賣出金額為4,305.52億元，買超為486.82億元，另統計自2023年年初至11月24日止，外資總買進金額為18兆5,583.76億元，總賣出金額為18兆4,991.10億元，累計買超為592.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,996.29億元新台幣，占全體上市股票市值的40.29%，較11月17日的21兆9,384.47億元新台幣，增加611.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進341,003千股，賣出169,432千股，買超171,571千股。

第二名：中信金：買進146,395千股，賣出75,479千股，買超70,916千股。

第三名：宏碁：買進141,177千股，賣出77,625千股，買超63,552千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：緯創：買進73,978千股，賣出120,022千股，賣超46,044千股。

第二名：英業達：買進71,226千股，賣出108,034千股，賣超36,808千股。

第三名：光寶科：買進37,948千股，賣出56,539千股，賣超18,591千股。

更新時間 : 2023-11-27 21:58 GMT+08:00

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