台大MD創作料理入選綠色餐廳　多款素食餐點響應永續精神

今年入選綠色餐廳的MD創作料理，推出多款素食料理，其中「特級橄欖油烤辣味青花菜佐南瓜二重奏」，不僅選用在地南瓜，還特別加入曾獲經濟部新味食潮獎肯定的安永南瓜糕，增加豐富口感。集團旗下的樂魚漢堡，是台灣首家魚漢堡專賣店，落實減碳飲食。除了招牌魚漢堡之外，亦推出水牛卡布里漢堡和番茄鮮蔬豆腐堡，滿足素食人口的需求。

集團董事長郭智輝博士在多年前就開始部署大健康產業，將高科技的嚴謹製程導入生活產業，投資安永集團，強調「從產地到餐桌」的嚴格把關，堅持無添加；極力推廣使用台灣在地食材製作美味餐點。安永集團旗下「台大MD創作料理」、「樂魚漢堡」等，都是安永集團嚴選食材的最佳實踐。

崇越集團響應用飲食打造永續台灣的綠色餐飲熱潮，今年申請旗下台大MD創作料理加入綠食宣言的行列，為環境永續貢獻心力。綠食宣言的六項準則包括：優先採用當地當令食材、優先採用有機友善食材、遵循永續生態及海洋原則、減少添加物使用、提供蔬食餐點選項、減少資源耗損與浪費。必須通過上述準則，才能被評選為綠色餐廳。

崇越集團旗下的安永鮮物高品質健康超市始終秉持著安心、健康、美味的理念嚴選商品，推出許多蔬食料理。安永南瓜糕、安永素食蘿蔔糕與安永素食芋頭糕，精選台灣本地食材，其中素食蘿蔔糕與素食芋頭糕的蔬菜含量高達45%，吃得到食材原始的口感。透過日本細胞活存技術(Cells Alive System)瞬間冷凍，保持食材質地完整，在不添加修飾澱粉及抗凍劑的前提下，解凍加熱後的蘿蔔糕、芋頭糕及南瓜糕質地細緻、宛如現製。三杯杏鮑菇、塔香杏鮑菇藜麥飯和開運八寶芋泥等復熱料理，也都是日常實踐永續餐飲的好選擇。