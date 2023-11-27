台灣礁溪寒沐酒店「奇幻沐樂園」聖誕節限定甜點　消費滿600元抽日本機票大獎

礁溪寒沐酒店即日起至2023年12月25日推出「奇幻沐樂園」聖誕餐飲與慈善活動。沐選外賣店精心打造一系列節令限定糕點，價格自250元起，包含義大利傳統聖誕甜麵包、法國平安夜必吃的經典蛋糕，以及夢幻慕絲甜點。凡於2023年12月1日至2024年1月31日至沐選單筆消費滿600元，就有機會抽中台北至名古屋來回機票乙張。

MU BAR特別設計兩款聖誕雞尾酒每杯450元+10%，點選任一款並於Google打卡評價五星，即可以優惠價199元+10%加購松露薯條乙份。此外，酒店延續寒舍集團慈善公益傳統，12月期間再次偕同「台灣導盲犬協會」舉辦「讓愛發光．綻放希望」捐款活動，以行動守護導盲犬與視障朋友，傳遞溫馨祝福。

沐選外賣店推出的義大利聖誕麵包「潘納朵尼」380元，又稱「米蘭水果麵包」，鬆綿質地中感受蜜漬柑橘與葡萄乾的優雅果香。八角造型的「佳麗寶潘多洛」麵包480元，特選頂級比利時「佳麗寶」70%苦甜巧克力入饌，可可甜柔滋味綻放齒間。木頭外型的「樹幹蛋糕」420元，源自於法國人在聖誕節拜訪親友，會帶木柴當作伴手禮傳達豐收祝賀的傳統習俗。以知名法國CACAO BARRY 58%黑巧克力製成，濃郁香醇的可可風味帶著一絲焦糖香味，鋪上新鮮莓果與麋鹿、聖誕樹造型的巧克力片。此外，悉心設計兩款繽紛甜點包含「雪人」烏龍茶香蜜桃慕斯與「交換禮物」莓果慕斯，皆為250元。

MU BAR調酒師特製的兩款聖誕雞尾酒，首先為閃耀澄亮光采的「耶誕國度」，迷迭香清新氣息繚繞鼻尖，柑橘果香伴隨著細緻蛋白泡沫輕躍舌尖，尾韻透出一絲淡雅酒韻，豐富香氣層次猶如歡樂嘉年華。另一款則是冬令熱雞尾酒「暖冬」，甜柔的棉花糖輕輕勾起少女的夢幻心，濃醇的咖啡可可奶香湧上心頭，肉桂與八角迷人辛香綻放齒間，微醺感受冬旬溫暖時刻。

礁溪寒沐酒店以行動支持與關懷導盲犬，攜手「台灣導盲犬協會」一起舉辦的「讓愛發光．綻放希望」活動，將於館內設置慈善捐款箱，同時延續去年的「百元樂捐換娃娃」活動，捐款百元即可獲得可愛導盲犬娃娃磁鐵乙個。鼓勵賓客與員工透過實質金錢捐助，得以培訓更多導盲犬隻，成為視障朋友們的眼睛，溫柔守護更多生命。詳情請洽礁溪寒沐酒店03 905 8000或至www.muhotels.com。

【禁止酒駕．未滿十八歲者禁止飲酒】

礁溪寒沐酒店「奇幻沐樂園」聖誕限定餐飲活動介紹

活動日期：即日起至2023年12月25日

沐選：