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遊南韓必逛！韓國人經過也必進去逛一圈的「大創病」正流行

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 16:40
韓國大創2022年推出的大創積木（圖／韓國大創IG@daisolife）

韓國大創2022年推出的大創積木（圖／韓國大創IG@daisolife）

近日南韓社群網站上出現題為「獨居人像感冒一樣常見的綜合症」引起廣大迴響，進而出現了新造詞「大創病」。

韓媒insight報導指出，「大創病」是指在路上看到大創後，無法控制地進入賣場晃一圈的現象。不論年齡大小，許多人都直指這是個「不治之病」，雖然沒有缺什麼，但總是會不由自主地邊逛邊想著家裡有沒有缺什麼，並開始消費，尤其因價格十分低廉，購買後還會讓人有種「合理消費」的滿足感。

看到文章的網友們紛紛留言表示，「這好像是現代人都會有的病」，「經過大創的話，有人會錯過嗎？」，「去大創後，再到Olive Young購物，再到No Brand買菜，這樣就是完美的一天」。

韓國Olive Young集結各種品牌的美妝保養用品，No Brand則是主打超高CP值的超市。

韓國大創與日本大創在2014年分家，因此與台灣、日本等地大創販售內容完全不同，韓國到處都可看見大創的身影，且在明洞、弘大等觀光客聚集地，甚至分別有7樓及12樓的獨棟大創，販售商品十分多樣，據說商場內的商品替換的十分快速，因銷售速度快，新商品推出的速度也快。

韓國大創販售許多可愛小物，日常用品也是應有盡有，時常會與迪士尼、漫威或史奴比等卡通進行聯名，或和國內化妝品製造商合作推出化妝、保養品等，近期正推出服飾，且所有商品價格都十分低廉，主打「高CP值」，商品最低1000韓元（約台幣25元），最貴不超過5000韓元（約台幣125元），也是觀光客到韓國必逛行程之一。

根據南韓金融監督院電子公告系統顯示，韓國大創銷售額連年增長，2022年銷售額為2兆9458億韓元。業界預測，今年韓國大創銷售額將輕鬆超越3兆韓元（約台幣750億）。
韓國
大創

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