台灣光環境獎得獎名單揭曉！超美純白公廁獲新秀獎超有潛力

第六屆「台灣光環境獎」今（24日）舉辦頒獎典禮，在以莉． 高露嘹亮的吟唱美聲中揭開序幕，並由揭獎嘉賓宣布今年大獎得主，分別由「嘉義火車站廣場」、「思映之間」、「虎尾鐵橋」與「 THE DARK LINE時空暗線」脫穎而出，獲得本屆台灣光環境獎殊榮；「 框框裡的風景」、「艋舺龍山寺」則分別獲新秀獎及評審團特別獎的肯定！



嘉義火車站廣場獲台灣光環境獎。（攝影師Studio Millspace）

「嘉義火車站廣場」以人的動線為設計出發，透過一條3米高的雨遮 作為車站與城市之間的轉換骨幹；燈光照明與雨遮緊密結合， 在夜晚中扮演引導的角色， 並提供靜態等候與停留時溫暖舒適的光環境。評審團認為，「 嘉義火車站廣場」透過廣場輕巧的雨遮， 讓老建築的古樸能優雅地重現， 並提供車站和城市間美好流暢的銜接；白天的廣場有日光的層遮、 疊影，夜間的燈光則成為空間中的引導，以民眾的需求為本， 創造日常裡陪伴人們，行走、往返或休憩的舒適生活場域。



思映之間獲台灣光環境獎。(圖/中強光電文化藝術基金會)

「思映之間」為當代藝術家丹尼爾．布罕（Daniel Buren）在環狀線板橋站的大型公共藝術，以極具個人特色的8 .7公分的線條，搭配高明度、高彩度的色彩組合， 營造繽紛的視覺氛圍，使旅客在快速移動的節奏中與作品產生感知。 評審團認為，「思映之間」運用整體環境的複雜性，以簡單幾何、 色塊、光等元素，讓人感受空間中的和諧性與秩序感， 創造公共藝術與環境的連結；作品融入站體， 透過光結合日常通勤氛圍，為市民的生活注入光與人文的新觀點。 以整座捷運站體的角度來思考創作，費心整合， 對於都市的交通美學亦具啟發性。



虎尾鐵橋獲台灣光環境獎。(圖/中強光電文化藝術基金會)

見證虎尾百年糖業的「虎尾鐵橋」， 透過燈光照明重新賦予古蹟嶄新面貌，平日以暖白光凸顯橋體之美， 假日整點以動態燈光，再現五分車穿越鐵橋場景， 特定節氣日則以特殊光色，帶領大家體驗季節更迭。評審團認為，「 虎尾鐵橋」以橋體結構的冷白光，勾勒鐵橋鋼骨的建築精神， 橋面步道的暖色光，則和諧地照顧人行的步伐。手法純熟不鋪張， 以光的推移模擬火車駛來的歷史場景，以低調精準的主題色光景， 賦予古橋隨四季更迭的生息與美；橋身幽微的照明佈局， 讓人文與自然景觀完好融合，增添夜間美好的生態體驗。



時空暗線獲台灣光環境獎。(圖/中強光電文化藝術基金會)

位於牡丹至三貂嶺間的生態友善隧道「THE DARK LINE時空暗線」，透過低調且降低干擾的設計， 以維護隧道原有的自然生態與文史肌理。透過節制、 幽微的人工照明，引導遊客腳下路徑，同時保持環境的黑暗， 不打擾蝙蝠的棲息。評審團認為，「THE DARK LINE時空暗線」光在本作品的隧道中，如同空氣，恰到好處； 鏤空的鋼條透出日積月累的地景面貌，行走於其中能感覺到時間性， 在規律中卻產生細緻的驚喜。細膩的手法讓光展現建築體的質感， 呈現不同層次及對話關係。以對生態環境的尊重， 賦予廢棄隧道全新的生命及動力。



框框裡的風景獲新秀獎。(圖/中強光電文化藝術基金會)

「框框裡的風景」位於高雄市立美術館圓形廣場前的公共廁所， 設計團隊透過開放、明亮等設計語彙，保留外牆材料、 打開遮蔽視窗，並置入柔軟牆面與對比材料， 創造了公共廁所的嶄新風格。評審團認為，「框框裡的風景」 透過弧形牆柵欄的線條語彙，巧妙地將自然光引進室內， 光線在純白的空間裡，呈現帶綠意的自然光感，將「光」 做了細緻的表達。建築體的視覺表現具藝術性， 如同一件座落於下沉廣場的雕塑品，隨著民眾上下階梯的移動， 也產生獨特的互動關係。

新秀獎為今年新增設的獎項， 中強光電文化藝術基金會姚政仲董事長表示， 在往年光環境的參賽作品中，都會看到年輕設計師的作品， 相較於歷年來得獎作品的整體設計規模與專業整合難度， 設計尺度與規模較小的作品，確實在層層評選過程中不易勝出， 今年特別增設新秀獎鼓勵這一類型的作品；「框框裡的風景」 的出線，具有象徵意義， 鼓勵更多新一代設計師參與台灣光環境的提升。



艋舺龍山寺獲評審團特別獎。(圖/中強光電文化藝術基金會)

今年的評審團特別獎由「艋舺龍山寺」獲獎，集結宗教信仰和傳統建 築工藝於一身的龍山寺，是人們生活與精神的神聖殿堂。 過去因缺乏妥善的照明整合規劃，牌樓的跑馬燈、強烈眩光、 亮度分布失衡等問題，使廟宇隱沒在喧鬧的環境之中。照明重整後的 龍山寺，燈具被巧妙地隱藏，照明方法成熟溫潤， 精準均勻的從不同處投光、相互堆疊， 展現出建築工藝和寺廟的神聖優雅；燈光提供視覺及精神上的指引， 讓人能安心駐足，專注與信仰對話；以周邊街區整體思考， 讓龍山寺重新在熙攘的街道中，靜靜地透出安定有力量的光芒， 重現信仰「光」的平靜氛圍，烘托出背後的社會意義。「 艋舺龍山寺」透過光的鋪陳及深度，讓民眾在視覺上、 文化上和心靈上，重新和龍山寺產生連結， 因此頒發評審團特別獎予以肯定。