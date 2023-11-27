【失物招領】「空中的狗」: 栗翅鷹流浪新店一年被捕獲　新北市發公告尋找原飼主

因為服從性高且超黏主人的特質，栗翅鷹又被稱為「空中的狗」，1年多來有隻栗翅鷹，一直在新店水源高架下方流浪，日前經馴鷹協會誘捕成功交給動保處收容，目前透過腳環公告希望尋找到原飼主。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，日前接獲中華民國馴鷹協會送交1隻栗翅鷹，這隻走失的栗翅鷹已經在新店水源高架下方自行車道附近生活盤旋1年多，經馴鷹協會誘捕成功後暫時交由動保處收容照護。

栗翅鷹(黃圈處, TN後製) 在當地已生活將近一年多，平時會獵捕附近的野鴿。(圖/新北市動保處官網)

動保處表示，栗翅鷹又稱為哈里斯鷹，是台灣可合法飼養的5種老鷹之1，主要生長在美洲，因為服從性高超黏主人，又被稱為「空中的狗」，在台灣可以買賣，因此近年來想要養鷹的民眾會先入門飼養栗翅鷹。

動保處表示，經檢視，這隻栗翅鷹身上僅有固定腳環，並無腳絆、腳帶、肩背帶等物品，健康狀況良好且無毛滴蟲，馴鷹協會鷹友已協助進行體外寄生蟲的驅蟲，並替其配戴上全新腳絆、腳帶、短繩等。

動保處表示，已上網公告腳環編號尋找原飼主，希望有在新店區附近遺失栗翅鷹1年以上的鷹友，帶著相關證明及腳環編號前往動保處核對領回。

栗翅鷹由訓鷹協會鷹友們協助誘捕成功 (新北市動保處)

中央社27日引述馴鷹協會會長陳建宏表示，雖然國內目前可以合法飼養栗翅鷹，但這類猛禽為外來種，如果飼養不當或放飛遺失至野外，將可能襲擊路過民眾或造成野外生態浩劫。因此，如不慎遺失這類特殊寵物，可盡速通知馴鷹協會或通知動保處，大家一起幫忙尋找，避免後續在外大量繁殖造成生態問題。

根據市府新聞稿，由於老鷹食性不像飼養犬貓一般容易準備，每日需要準備鮮食，甚至是活體食材才適合老鷹進食；飼養過程中也必須提供適當的活動空間，每天花時間「溜鷹」用心訓練、照料，老鷹平均壽命可達20年，算是非常長壽，一定要有照顧牠們一生的決心。因此若想飼養猛禽，不能只是一時好玩嘗鮮，應考慮清楚，也可參考以下評量表。

(資料來源: 新北市動保處官網)

動保處表示，目前台灣可合法飼養的五種老鷹包含栗翅鷹、蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶以及遊隼，雖然「人工繁殖」個體可合法進口和飼養，呼籲民眾飼養前仍應做好動物管領及標示，如裝置腳環及施打微型晶片可減少日後遺失問題，民眾飼養之動物如有走失可上動保處官方網站「公告招領」及「遺失協尋」區尋找，網址(https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/?AdoptionOnOff=2)。

另外台灣所有野生猛禽皆為保育類野生動物，任何持有或飼養野生猛禽的行為，包括所有常見的本土留鳥猛禽與任何一種貓頭鷹，均屬違反野生動物保育法。依法不得獵捕、買賣、持有、飼養、繁殖。買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物產製品者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰金；獵捕、宰殺保育類野生動物可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。