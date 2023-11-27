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中國爆7病原體大流行 春節前後將處疫情高峰 疾管署：2族群應避免前往

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 16:23
112年11月27日，疾管署副署長羅一鈞說明中國呼吸道疾病疫情現況。（圖／截自疾管署影片）

112年11月27日，疾管署副署長羅一鈞說明中國呼吸道疾病疫情現況。（圖／截自疾管署影片）

中國衛生單位昨（26）日公布最新疫情資料，近期北方呼吸道感染疫情為多重病原體所導致，包含流感、鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠肺炎、人類間質肺炎病毒和普通冠狀病毒等7種病毒同時流行。對此，疾管署強烈呼籲，近期要赴中國的民眾，一定要打過流感和XBB新冠疫苗再前往，特別是老人和幼兒。

疾管署副署長羅一鈞今（27）日表示，根據11月26日中國衛健委記者會的說明資料，近期呼吸道感染疾病以流感為主以外，不同年齡層也有其他不同的主要病原體在流行，例如1至4歲的鼻病毒；5至14歲為黴漿菌、腺病毒；15至59歲鼻病毒和新冠病毒；60歲以上長者為人類間質肺炎病毒和普通冠狀病毒（非新冠）。

中國爆7病原體大流行 春節前後將處疫情高峰 疾管署：2族群應避免前往中國各年齡層呼吸道傳染病之流行病原體。（圖／疾管署）

羅一鈞表示，由上述資料可知，中國目前的疫情是由7種病原體所造成，並不是由單一黴漿菌所造成，由於氣溫會逐漸下降，推估中國整體疫情會持續上升或處高峰階段，疾管署將繼續觀察中國公布的疫情趨勢和各種病原體走向，以作為春節前後的防疫措施調整的參考。

面對即將到來的春節，兩岸大量人潮往返之下，黴漿菌是否會大舉入台？羅一鈞表示，從年齡層分布來看，黴漿菌主要是發生在兒童族群，而成人也不該忽視流感和新冠等病原體所造成的疫情，疾管署將密切監控疫情的發展，也呼籲民眾施打疫苗來預防感染其他病原體。

羅一鈞說，面對春節之前這段時間，中國疫情可能繼續上升或處於高峰階段，呼籲民眾前往中國前，應先打流感和XBB疫苗；針對老人和幼兒等較脆弱的族群，則建議除非必要應暫緩前往中國的計畫，如需前往則強烈建議先施打疫苗，因為中國醫療量能吃緊，掛號難、看診慢，以免染疫後不易在當地就醫或發生就醫延遲的情形。

另外，提醒國人在中國當地應勤洗手、戴口罩，注意個人衛生；返台時如有發燒等呼吸道症狀，應主動告知航空公司人員或機場港口之檢疫人員；返台後如有發燒或急性呼吸道等症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知旅遊史，以供醫師評估和及時診斷通報。

因應中國這波呼吸道疫情，疾管署已加強國際機場港埠檢疫站的全面戒備，於機場電子看板及跑馬燈提醒自中港澳入境的旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史。同時，已發布至醫界通函說明中國疫情現況，請醫師注意詢問旅遊史等TOCC；疾管署也將持續以多元管道密切監控中國呼吸道感染疫情。

中國爆7病原體大流行 春節前後將處疫情高峰 疾管署：2族群應避免前往近期計畫前往中國民眾的須知。（圖／疾管署）
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