蕭美琴返美離職、打包愛貓 外交部回應接任人選

原駐美代表蕭美琴20日返國宣布與民進黨總統參選人搭檔，兩人於21日前往中選會登記參選並展開宣傳造勢。蕭美琴於26日晚間啟程返美完成離職手續，準備將4隻愛貓打包帶回，全心投入選戰。

蕭美琴宣布參選後行程滿檔，除了宣布參選、前往登記、重返花蓮出席首場造勢活動，也抽空打理形象，剪了與蔡英文同款的俐落短髮，換上新眼鏡。

蕭美琴26日在臉書表示，上週完成APEC任務後直接自舊金山返台，晚上啟程赴美完成離職及交接手續、打包，並把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。

愛貓的蕭美琴強調，「不捨他們也要跟著長途旅程，但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。」

蕭美琴還說明，會快速將美國工作圓滿交接，過幾天就返台全力衝刺選舉，並高呼「2024團結一致！Made in Taiwan, we are the best！」

蕭美琴雖請辭，但生效前仍是駐美代表，這個星期在台活動，是外交部長吳釗燮准許請假。

對於駐美代表是否懸缺，外交部發言人劉永健上週表示，我國對美工作非常重要，絕對不會有所謂的「空窗期」，駐外館處有健全的分工與代理制度，外交部也會尊重駐外館長的統御指揮，而駐美代表「並沒有代理」問題。

外交部今日表示，有關接任人選都會依相關規定儘快作業，目前還沒有新的資訊公布。