蕭美琴返美離職、打包愛貓 外交部回應接任人選

原駐美代表蕭美琴20日返國宣布與民進黨總統參選人搭檔,兩人於21日前往中選會登記參選並展開宣傳造勢。蕭美琴於26日晚間啟程返美完成離職手續,準備將4隻愛貓打包帶回,全心投入選戰。

蕭美琴宣布參選後行程滿檔,除了宣布參選、前往登記、重返花蓮出席首場造勢活動,也抽空打理形象,剪了與蔡英文同款的俐落短髮,換上新眼鏡。

蕭美琴26日在臉書表示,上週完成APEC任務後直接自舊金山返台,晚上啟程赴美完成離職及交接手續、打包,並把已取得檢疫文件的四隻貓帶回台灣。

愛貓的蕭美琴強調,「不捨他們也要跟著長途旅程,但親愛的毛小孩返台團圓是必要的。」

蕭美琴還說明,會快速將美國工作圓滿交接,過幾天就返台全力衝刺選舉,並高呼「2024團結一致!Made in Taiwan, we are the best!」

蕭美琴雖請辭,但生效前仍是駐美代表,這個星期在台活動,是外交部長吳釗燮准許請假。

對於駐美代表是否懸缺,外交部發言人劉永健上週表示,我國對美工作非常重要,絕對不會有所謂的「空窗期」,駐外館處有健全的分工與代理制度,外交部也會尊重駐外館長的統御指揮,而駐美代表「並沒有代理」問題。

外交部今日表示,有關接任人選都會依相關規定儘快作業,目前還沒有新的資訊公布。