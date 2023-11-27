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老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 14:12
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」參獎，趙鈞毅的《北投溫泉博物館》（圖／台北文化局）

「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」參獎，趙鈞毅的《北投溫泉博物館》（圖／台北文化局）

台北「老房子影像徵件」攝影比賽展26日開幕，今年以「匠人細工，老屋新風」主題吸引老屋探險家，共 52 件得獎作品從 1,088 件作品脫穎而出，至 12 月 24 日於台北記憶倉庫展出。

台北文化局表示，台北市有近 550 處文化資產，老房子影像徵件活動至今已邁入第4年，今年鼓勵民眾無須拘泥建物全貌，可專注建物細節，尋找工藝匠師、文資修復師留下的手藝痕跡。

今年投稿作品中，最小參與者年紀僅 10 歲，最年長 76 歲，還有來自馬來西亞的留學生、住在台灣的日本人、香港人等不同國籍的參與，落實了文化平權、藝術共融的機會。

今年獲獎前三名，皆透過局部截取建築物的新視角及光影變幻，將文資的陳舊感轉化為當代華美的風貌。

首獎由沈家祥以《艋舺清水巖》抱走。畫面中一名長者靜坐廟門前，室內彩繪門扇與戶外廟埕明暗交織構圖下，巧妙呈現一場喜宴流水席，揭示新人將在清水祖師庇佑下攜手扶持、永結良緣的未來想像。

老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」首獎，沈家祥的《艋舺清水巖》（圖／台北文化局）

貳獎得獎者潘丁榮，作品名為《台灣基督長老教會大稻埕教會》，以近距離角度捕捉山牆、牛眼窗和泥塑裝飾，展現了文化資產匠藝質樸卻精緻的美學風格。

老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」貳獎，潘丁榮的《台灣基督長老教會大稻埕教會》（圖／台北文化局）

參獎作品為趙鈞毅的《北投溫泉博物館》，畫面紀錄了陽光穿梭屏風照進博物館平台的景象，老屋身影在光影映照下呈現絢爛色彩。其他入選作品還包含了萬華林宅、劍潭寺、郭氏古宅、寶藏巖聚落等文資景點。

老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」參獎，趙鈞毅的《北投溫泉博物館》（圖／台北文化局）

評審建築師黃筠舒表示，本次競賽欣見新舊之間的對話，從舊望新、新舊場景的光影互動，成就了許多動人的畫面。評審文資委員陳彥良提到，本屆出現了很多具細節張力與敘事畫面的作品。得獎的攝影師多將老屋細節搭配構圖與空間的延伸特性，展現他們對老屋的觀點。他並期待，攝影師可持續透過獨特的觀察與洞見，為台北老屋捕捉更多的表情與情緒。

「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」

展期： 11月26日（日）－ 12月24日（日）
地點：台北記憶倉庫 Taipei Info Hub
地址：台北市中正區忠孝西路一段265號

老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」前三名得主，（右起）沈家祥、潘丁榮、趙鈞毅（圖／台北文化局）

老屋也有光陰的故事 「匠人細工，老屋新風」攝影展台北開展
「匠人細工，老屋新風——2023老房子影像徵件攝影展」（圖／台北文化局）
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更新時間 : 2023-11-27 16:11 GMT+08:00

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