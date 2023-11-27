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柯文哲靠攏財團？吳欣盈：不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 12:24
民眾黨總統參選人柯文哲搭擋「新光公主」、民眾黨立委吳欣盈參選惹議。 （圖　中央社／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

民眾黨總統參選人柯文哲搭擋「新光公主」、民眾黨立委吳欣盈參選惹議。 （圖　中央社／台灣英文新聞　張雅鈞後製）

民眾黨副總統參選人吳欣盈出身財團惹議，柯競辦發言人戴于文表示，人不能選擇出身，應關心吳欣盈的作為而非家世背景；吳欣盈今日回應強調，「不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國。」

民眾黨總統參選人柯文哲主張超脫藍綠、也曾承諾要與財團劃清界線，如今副手選擇「新光公主」，外界不免質疑是為選舉經費、爭取支持向財團靠攏。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文回應，人不能選擇出身、背景與家庭，吳欣盈長期投入慈善事業、關懷弱勢族群，應看她的作為而非家世背景，認為2024年選舉還拿家世背景做文章無助於台灣民主發展。

現任民眾黨不分區立委的吳欣盈，今日在立院受訪時指出，在公共事務，與其他在業界所關心的弱勢團體、退休金與人民財務保障等，她關切的台灣議題都沒有改變。

她表示自己之所以接下副手，是因為3年前柯給機會讓她擔任不分區立委，因此本次收到邀約當然全力以赴，她也相信應該讓人民有更多的選擇。

至於柯文哲找她搭檔是靠攏集團，她以中英文強調，「不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國」、「Don't use money to measure my patriotism（不要用錢衡量我的愛國心）」。

外界關切她是否會請假拚選戰，吳欣盈僅表示，立委是她最重要的工作，現在立法院仍在進行當中，她主要的辦公室還在這。她也提及，立法院12月20日休會，會盡量配合柯文哲行程。
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2024總統大選
柯盈配
財團
立法院

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