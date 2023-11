柯文哲靠攏財團？吳欣盈：不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國

民眾黨副總統參選人吳欣盈出身財團惹議,柯競辦發言人戴于文表示,人不能選擇出身,應關心吳欣盈的作為而非家世背景;吳欣盈今日回應強調,「不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國。」

民眾黨總統參選人柯文哲主張超脫藍綠、也曾承諾要與財團劃清界線,如今副手選擇「新光公主」,外界不免質疑是為選舉經費、爭取支持向財團靠攏。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文回應,人不能選擇出身、背景與家庭,吳欣盈長期投入慈善事業、關懷弱勢族群,應看她的作為而非家世背景,認為2024年選舉還拿家世背景做文章無助於台灣民主發展。

現任民眾黨不分區立委的吳欣盈,今日在立院受訪時指出,在公共事務,與其他在業界所關心的弱勢團體、退休金與人民財務保障等,她關切的台灣議題都沒有改變。

她表示自己之所以接下副手,是因為3年前柯給機會讓她擔任不分區立委,因此本次收到邀約當然全力以赴,她也相信應該讓人民有更多的選擇。

至於柯文哲找她搭檔是靠攏集團,她以中英文強調,「不應該用錢來衡量一個人是否愛不愛國」、「Don't use money to measure my patriotism(不要用錢衡量我的愛國心)」。

外界關切她是否會請假拚選戰,吳欣盈僅表示,立委是她最重要的工作,現在立法院仍在進行當中,她主要的辦公室還在這。她也提及,立法院12月20日休會,會盡量配合柯文哲行程。