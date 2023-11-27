現實是殘酷的 紐西蘭髮夾彎 廢除全球首個「世代禁菸法案」

紐西蘭去年率全球之先，推出了首個未來世代全面禁菸法，但減稅規劃恐致國庫空虛，籌措財源不易，政府決定廢除這項法案，理想終究只能對現實低頭。

衛報報導，2022 年，紐西蘭通過立法，逐步提高合法吸菸年齡，2019 年 1 月以後出生的世代，將終生無法購菸。盼此舉能促進國民健康，挽救成千上萬的生命，降低因吸菸危害而推升的公衛成本。

預計 2024 年 7 月上路的這項法案，除了收緊買菸年齡，亦將大幅降低菸草產品中的尼古丁含量，並將全國合法售菸店家從 6,000 家削減至 600 家。

然而，紐西蘭現為三黨聯合政府執政，在紐西蘭優先黨（New Zealand Firs）拒絕讓外國投資人重回房地產市場的提議後，為了爭取該黨支持減稅措施，紐西蘭國家黨（New Zealand National Party）同意，明年 3 月廢止禁菸相關修法，香菸營收將用於補上減稅的財政缺口。

總理盧克森（Christopher Luxon）捍衛這政策大翻轉，稱此舉有助避免未來冒出菸草黑市，售菸商家也才不會淪為犯罪目標。他強調，將透過教育等政策降低吸菸率。

公衛專家對政府以稅收之名改弦易轍的做法感到震驚。原本新法上路後，每年有望拯救 5,000 條人命，尤其是吸菸率高的毛利人。歐緹羅健康聯盟（Health Coalition Aotearoa）主席 Lisa Te Morenga 表示，一項預測模型顯示，新法可望於未來 20 年省下 130 億美元的公衛支出，女性、男性死亡率分別可降低 22%、9%。