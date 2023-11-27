藍白總統整合破局，民眾黨台中市立委參選人蔡壁如今天(27日) 出席國民黨中央記者會時受訪表示，總統選舉藍白就是兄弟爬山、各自努力，她支持民眾黨總統參選人柯文哲，但藍白在台中市立委選舉還是繼續合作，雖然選區的藍營支持者有不滿，但還是向她表達會繼續支持。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，已各自前往中選會完成登記，藍白確定在總統大選分道揚鑣。但在立委選舉方面，國民黨仍延續先前與民眾黨在政黨協商達成立委席次相互支援的共識。國民黨主席朱立倫已指出，區域立委仍可以相互合作，台中市立委第1選區的合作繼續。

國民黨台中市立委參選人羅廷瑋、林家興、高雄市立委參選人李明璇等人今天在國民黨中央黨部召開記者會，邀請民眾黨台中市第1選區立委參選人蔡壁如一同出席。

今天的記者會主要是揭發綠民代涉嫌棄養母女事件(下圖) ，受害者C女本身也是民進黨員，但求助綠營民代卻處處碰壁, 不得已只好轉向國民黨求助。

蔡壁如在會前受訪說，她還是支持柯文哲選總統，這是民眾黨黨員不會改變的想法。不過她也坦言，今天來國民黨參加記者會並沒有跟民眾黨中央報備，但她認為除盧秀燕希望台中市在野聯盟的立委參選人能一起辦活動外，今天記者會也涉及婦女權益，她身為女性，應該要站出來力挺。

(以上皆國民黨記者會直播截圖)

根據中央社，蔡壁如在會前接受媒體聯訪時另指出，目前在台中市立委選舉，藍白還是繼續合作，昨(26日) 包含國民黨台中市立委參選人顏寬恒、楊瓊瓔及廖偉翔等人的競選總部成立，都有邀請她出席。而台中市長盧秀燕也希望在野聯盟的台中市立委參選人要團結，希望可以全壘打，共同建設大台中。

媒體詢問，藍白整合破局後，雙方支持者好像有點勢不兩立，是否會影響選情。蔡壁如表示，彼此支持者的情緒還是有，但國民黨在台中市海線沒有推人，藍營支持者的情緒發洩完後，還是有向她表達會繼續支持。

對於國民黨不允許柯文哲幫藍營立委參選人站台，媒體詢問，是否會邀請侯友宜站台。蔡壁如指出，雖然民眾黨沒有禁令，但她不會刻意邀請侯友宜，在總統選舉，藍白就是兄弟爬山，各自努力。她的競總將在12月3日成立，她有邀請柯文哲，而盧秀燕也答應會出席。

蔡壁如表示，如果國民黨解禁，相信柯文哲也是很願意幫在野聯盟的區域立委參選人站台，大家共同的目標就是政黨輪替，立法院三黨不過半，尤其不可以讓民進黨單獨過半。

【綠民代涉棄養母女】蔡壁如出席國民黨記者會 喊藍白立委台中繼續合作