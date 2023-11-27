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加開4000外野座位！台北大巨蛋棒球亞錦賽台韓戰28日中午加售

加上原先完售的1.3萬席次，預計進場觀戰人數上看1.7萬。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 11:31
台北大巨蛋棒球亞錦賽開幕台韓大戰加開4000席次（圖／中央社）

台北大巨蛋棒球亞錦賽開幕台韓大戰加開4000席次（圖／中央社）

亞洲棒球錦標賽開幕賽12月3日在大巨蛋登場，台灣與韓國對戰25日開賣1.3萬個座位秒殺，讓沒搶到的球迷相當扼腕。遠雄巨蛋公司今（25）日發布新聞稿表示，確定加開外野第一層將近4000個座位，28日中午12時全面開賣。

台北大巨蛋千呼萬喚32年始出來，首場國際賽事就是亞洲棒球錦標賽，開幕賽更是地主台灣對迎上勁敵韓國隊，更讓球迷群起沸騰，不料25日當天中午一開售，竟然一分鐘不到就瞬間搶光。台北市政府體育局也第一時間促請遠雄整備場地，加開席次，希望能讓更多球迷進場共襄盛舉。

遠雄巨蛋公司今天發布新聞稿指出，此次亞錦賽為中華民國棒球協會商請遠雄巨蛋公司於試營運階段提供台北大巨蛋體育館舉辦，參考前屆亞錦賽單場最高觀賽人數不超過5000人，因此首波售票開放1萬3000張票券。

遠雄巨蛋公司表示聽到球迷的心聲，台韓戰門票秒殺後，立即進行台北大巨蛋場地盤整，確定再開放外野第一層近4000個座位，預計進場觀眾人數將超過1萬7000人。

開幕戰入場門票第二波開賣，將在11月28日中午12時於拓元售票系統開放，提供球迷購買。遠雄巨蛋公司也提醒球迷，切勿相信不明網站與平台交易，避免財物及個資受損，保障觀賽品質與權益。

體育局先前也強調，本次亞錦賽使用手機認證實名制購票。

大巨蛋棒球亞錦賽又秒殺？　別氣！27日公布第二波售票

台北大巨蛋棒球亞錦賽25日開放售票　首波1.3萬座位、手機實名制購票
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