中國假訊息橫行介選 紐時：台灣應努力持續對抗

台灣總統大選在即，「紐約時報」指出，來自中國的假消息持續介選，企圖分化台灣民眾，台灣相關單位與民間團體多年來投入資源因應，建立事實查核社群與合作關係，如今挑戰則是延續對抗。

距離總統大選不到50天，台灣的事實查核單位和相關監督組織表示，已經做好準備因應外部介選，然而紐約時報報導，就在本月，疑似使用深偽技術（Deepfake）變造、總統蔡英文宣傳加密貨幣投資的影片，在網路流竄，內容多為中國用語，研判可能由中國製作。

報導指出，中國多年持續以假訊息及陰謀論，試圖打擊台灣的資訊生態系統，試圖破壞台灣的民主、分化民眾，以此達到控制台灣的目的。如今，新一波假訊息正從海峽對岸席捲福爾摩沙。

儘管台灣擁有世界上最成熟完善的事實查核社群之一、政府投資、國際媒體識讀合作夥伴關係，多年來持續對中國侵略的示警及公眾亦有警覺態度，如今的挑戰則是將努力對抗的作為持續下去。

台灣數位發展部部長唐鳳表示，「這是主要戰場：恐懼、不確定性與懷疑都是為了讓我們夜不安寢，以致我們無法以新的防禦措施來應對新的威脅」，她強調，首要的觀念就是「保持敏銳」。

研究網路和政治的「數位社會資料庫」（Digital Society Project）指出，台灣屢屢被鎖定為外國政府假訊息的全球首要目標，如中國被控在新冠疫情間，針對台灣政府的因應措施散布謠言。去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，台灣遭受一連串網攻與假消息及圖片也被事實查核單位發現與中國相關。