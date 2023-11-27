皮蛇疫苗打了嗎？秋冬為好發期 50歲以上等5大高危族群當心聽力、視力等併發症找上門

50歲以上的成人中，約每3個人就有1人終生可能罹患至少一次俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。台灣疫苗推動協會（TIVS）黃玉成理事長表示，隨著年紀的增長，人體的免疫功能會隨之衰退，此時可透過施打疫苗來提前預防，避免相關疾病造成的不適與視力、聽力、面部因神經受傷等難纏的併發症。

全台首創以「全民疫苗防護網」為策展理念的生命藝術互動展—「疫」起新開始，民眾衛教特展，於昨（26）日在三創生活園區市民藝文廣場完美落幕。台灣疫苗推動協會（TIVS）表示，COVID-19侵擾全球數年，國人對於傳染性疾病的預防概念逐漸加深，不僅COVID-19疫苗接種率提升外，其他疾病的疫苗詢問率也明顯提升。

黃玉成說明，世界衛生組織提出，疫苗不限於小時候施打，而是建議不分年齡都可以施打。因此，台灣疫苗推動協會（TIVS）希望更加深全民對於施打疫苗的相關正確觀念，於日前舉辦「疫」起新開始，民眾衛教特展，透過特邀藝術家、互動投影設施的親身體驗與真實觸及等形式轉化，打破醫學知識艱澀印象，拉近與觀展民眾間的距離，進而有望在未來能透過各自的「強力盾牌」，共同打造台灣的成人疫苗防護網。

展覽共有五大展區，從「疫」同展開中的疫苗發展史出發，「疫」同解密、「疫」同動腦了解相關知識，他們這樣說將化藝術為敘事，邀請兩位藝術家分別透過作品傳達疾病的危險與不確定性，愛好宮廟文化的繪畫藝術家陳怡揚老師此次透過兩個作品，傳達出人們面對疫情時的恐懼與對抗的希望；聲音藝術家 王仲堃老師是台灣近年科技藝術的生力軍，此次透過日常中迷人卻不可見的風與聲音機械裝置的互動，以聲音呼應現代人與病毒共存的現況。

黃玉成表示，很多人不知道這些疾病其實都是有疫苗可以為自己或家人提供防護的，以展覽中提及的帶狀疱疹為例，其為水痘病毒再活化，儘管兒時罹患水痘已痊癒，但實際上水痘只是躲藏在神經節中，等待抵抗力低下時再次出現。

其特徵為沿著皮節分布的單側水疱性皮疹，同時也會出現酸麻、刺麻、發癢、全身疲倦等症狀。發病時疼痛感更被稱比生產還痛，且曾得過帶狀疱疹者仍會一再復發。部分病患會併發「疹後神經痛 」疼痛可能會持續數月甚至超過一年的時間。並隨著發病部位不同，也會產生相關併發症，包含視力、聽力、面部因神經受傷， 導致相關功能受到損害。

黃玉成說明，除了維持均衡飲食、定期運動、不熬夜、適時釋放壓力等良好生活習慣外，50歲以上成人、或具帶狀疱疹病史者、慢性病、生活壓力大、或免疫功能低下族群等高風險族群亦可考慮接種疫苗，為未來的的生活品質超前部屬。

長年關注帶狀疱疹議題的國民爸爸李李仁，24日也特別出席參觀此次衛教展覽。他表示，因為工作的關係有機會接觸到帶狀疱疹的衛教知識，才知道自己其實就是高危險族群！李李仁呼籲若本身也和他一樣，生活作息不規律、長期處於高壓環境的民眾，也都應和醫師討論並評估接種相關疫苗。