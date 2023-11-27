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澳洲羊滿為患價格崩跌 牧人不惜免費大「贈羊」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/27 09:59
澳洲綿羊（圖／Unsplash＿Loic Leray） 

澳洲綿羊（圖／Unsplash＿Loic Leray） 

農人看天吃飯，牧人亦是。氣候變遷作祟，有的地區牲畜苦無水草，有的地區則是牲畜過剩，同樣頭疼。澳洲綿羊飼養地帶三年來雨水高於平均，牧草過豐羊隻過剩，牧人不得不半買半相送，請把羊兒免費帶回家。

CNBC 報導，根據澳洲肉類畜牧協會（Meat and Livestock Australia，MLA）2020 年，澳洲羊群數量降至百年新低，價格飆升，牧人荷包賺得飽飽飽。豈料這三年來，新南威爾斯、維多利亞等羊隻飼養區雨量驚人，牧草生長旺盛，羊群激增，數量成長了 23%，導致羊肉價格崩跌。

澳洲肉協指出，澳洲現在羊群數量已達 787.5 萬頭，是 2007 年來最高。供給過多壓垮價格，過去一年來，羊肉價格已跌 70%，來到每公斤 1.23 美元（新台幣 38.9 元），養一隻賠一隻。

況且，異常天氣再現，在聖嬰現象影響下，今年澳洲遭遇史上最乾 9 月，未來幾個月恐怕也持續乾熱，牧草勢將減少，要餵飽這麼大群羊，又成了問題。

為了降低飼養成本，牧人寧可將羊免費送人，也盡量不撲殺，但民眾興趣缺缺，只好將部分牲畜送往屠宰場、加工廠。有人則考慮不讓母羊交配，以免生出太多崽。但此一趨勢恐怕又會釀成羊肉市場的大逆轉，從供給過剩變為供給不足。一項民調顯示，6 成的澳洲農人，對市場前景並不看好。
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