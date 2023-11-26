南投河豚中毒案1死8送醫　若貨源違法屬實將開罰

南投發生河豚中毒案，造成1死8不適送醫，衛福部食藥署表示，目前已將食餘檢體送驗，衛生局也已著手調查河豚來源，若有違法事實，不排除開罰。

一名於南投縣仁愛鄉開設小吃店的洪男，昨日晚間煮河豚肉邀請鄰居友人一同享用，其中一名友人因今日上午感覺嘴巴及手腳麻痺，決定前往洪男住處詢問，卻發現洪男已無呼吸心跳，其餘參加聚餐的人則趕緊送台中榮民總醫院埔里分院治療，所幸無大礙。

中央社報導，衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富表示，南投縣衛生局已抽樣食餘檢體，交由食藥署檢驗，目前未收到檢體，收到後會盡快處理，初步釐清是否有河豚毒素，並分析出河豚品種。

林金富表示，依照食品安全衛生管理法規定，如河豚此類有毒，或有害人體健康物質或異物的食品或食品添加物，「不得製造、加工、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出」，甚至「贈送即公開陳列」也都不行。

林金富表示，原則上不建議餐廳販售，若餐飲業者販售河豚料理造成客人健康問題，依法可開罰新台幣6萬元至2億元罰鍰，面對情節重大業者，可命令歇業、停業等；另外還可處7年以下有期徒刑，可併科8000萬元以下罰金。

關於此次的河豚中毒案，衛生局已著手調查河豚來源，若有違法事實將不排除開罰。

河豚毒素屬於神經毒素，其卵巢、肝臟、皮膚、血液中都含有毒素，且即使經高溫烹煮也無法去除毒素，須經過專業廚師處理，在日本需專業河豚料理證照的廚師才可料理，但台灣目前無相關證照。