〈財經主筆室〉國泰航空明年加薪並增聘5千人　台灣航空業年終及調薪受關注

國泰航空宣布自明年起平均調薪3.8%，並且將增聘5,000名 員工，這是國泰航空連續2年進行調薪。 國泰航空原本是亞洲航空公司的霸主，受中國清零政策影響， 客運運力在疫後復甦較慢， 如今連國泰航空都積極採取調薪方式穩固人事，長榮航(2618) 、華航(2610)、星宇(2646)及虎航(6757)年終獎 金有多少？明年調薪幅度如何？員工及外界都在拭目以待！

根據港媒報導，國泰航空日前宣布明年元月除將發放1個月獎金外， 上周發布的內部郵件顯示，自明年(2024)元月起， 國泰合資格香港員工平均調薪3.8%，較今年平均加薪3.3%略 高，國泰航空2020年重組時要求機艙服務員、機師等空勤人員， 簽署新合約變相削減員工底薪，過去兩年重新為員工進行加薪。

在亞洲的航空公司裡，不僅香港的國泰航空宣布加薪，早在今年5月 新加坡航空就宣布，向合資格員工發放相當於6.5個月薪作盈利分 成，另發放最多1.5個月薪金作酌情報酬， 以感謝員工在疫情期間的辛勤和犧牲。

新航與國泰航空財年年曆不同，但在疫情前的2018及2019年 ，新航年度收入都稍低於國泰航空。不過，新航最新年度收入177 .75億坡幣(約1,036億港元)，較國泰航空2022年全年 收入510億港元，新航復甦步伐較國泰航快約1年， 疫情過後新航收入反超國泰一倍。

最主要就是新加坡政府比他國更早採取「與病毒共存策略」，今年3 月底，新航客運運力回復至疫情前79%。國泰航空4月客運運力則 僅恢復至疫情前的47%，預計今年底才能回到疫情前7成， 而新航在業績騰飛之際，也不忘員工辛勞而豪派獎金。

最近，日本的航空業也開始調薪動作，根據日媒最近的報導， 面對國內外旅客需求急劇增長， 以及新冠疫情後業績持續復蘇的態勢，日本航空業兩大巨頭日本航空 (JAL)與全日空(ANA)， 決定提高公司員工的年終獎金和一次性獎金。

日航計畫向包括旗下子公司在內的員工支付相當於月薪3個月份的獎 金，去年冬季，該公司發放了相當於月薪1.7倍的獎金， 此次獎金為自2012年重新上市以來冬季獎金的最高水準。 全日空則提議向員工額外支付期末獎金， 相當於已確定的夏季和冬季各兩個月份的月薪獎金。

其實，不僅亞洲航空旅行熱猛增，彭博社9月報導， 後疫情時代航空旅行需求急增，總部在英國的英國航空( British Airways)對員工大幅加薪，大約2.4萬名英航員工將在1 8個月內加薪13.1％。

第一大經濟體的美國情況亦同，後疫情時代，搭機出遊人數暴增， 被疫情摧殘3年的美國航空業急著補人， 但仍來不及趕上報復性旅遊潮。據Jefferies分析師估計， 美國機師人力缺口達到1萬人，機師荒可能會持續到2027年。

美國的聯合航空(United Airlines)在7月宣布達成為期4年的勞資初步協議， 機師加薪幅度介於34.5%~40.2%之間。美國航空( American Airlines)也在8月開出加薪超過40%超優渥的薪資待遇 。最主要就是機師人力缺口仍很大，如果薪資待遇低於同業， 航空公司就會面臨流失人才壓力，因此掀起航空業的加薪潮。

台灣本土航空業情況如何呢？疫後旅運需求大爆發， 台灣航空業者營運亦相當暢旺，華航自今年9月起全員加薪2, 000元；虎航也加發「年中獎金」，只要是今年6月底前， 工作年資滿6個月以上，年中獎金將可領基本薪加上2萬元。

華航宣布調薪時，長榮航空企業工會也向公司喊話「不要輸」， 希望能比照調薪。因為，以7月營收來看，華航165億， 長榮航則近187億元，員工直呼賺最多卻沒加薪很難過。 但公司回應，慣例上薪資調整都在年底， 公司不會因為公司短期獲利或虧損，改變敘薪作業， 當時讓員工好生失望！

長榮航空今天(27日)舉行法說會，受惠疫情後旅遊商機復甦， 長榮航空交出漂亮成績，今年第三季稅後淨利59.58億元，季增 0.28%，年增381.73%，每股盈餘1.1元， 前三季稅後淨利163.97億元，年增156.64%，每股盈餘 3.05元。長榮航說年底才會做調薪考量，如今，年底就快到了， 不僅員工、連外界都在等著看長榮航空的「誠意」到底有多少？