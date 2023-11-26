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〈時評〉台灣上市櫃公司第3季財報出爐 跨產業績優股盤點

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/11/26 17:17
台灣2023第3季 跨產業績優股盤點 (圖/PIXABAY)

台灣2023第3季 跨產業績優股盤點 (圖/PIXABAY)

上市櫃公司今年第三季季報已全部出爐，全年度只剩1個多月即將結束，各企業今年營業成果如何，已大致定案，投資人可參考企業公告的財報，再視價格以及過去營運及股利狀況，決定選股標的，此時大盤股價指數已逐漸墊高，投資人宜慎重選股，不宜追高殺低，增加風險。

最受矚目的護國神山台積電（2330）今年迄第3季為止，每股獲利已達23.13元，因受景氣影響，比去年同期的27.79元衰退，但是隨著台積電在美、日設廠，國際化的腳步快速推進，預期未來發展仍然極具潛力，值得投資人注意。台日在半導體產業鏈上，唇齒相依，台灣所需要的半導體化學材料和設備，大多來自日本，是密切的合作夥伴。

台積電今年第1、2季配發的股利各3元，第3季3.5元，迄第3季為止，每股獲利已達23.13元，是從2019年改為季配息之後，再創最佳紀錄。由於毛利率仍然高居54.26 ％，淨值高達129.12元，獲利及財務狀況均優，今年10月營收達2432億餘萬元高峰，年增率15.66%，穩居護國神山角色。

中砂（1560）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、華立（3010）、世界先進（5347），各半導體產業鏈第3季業績也跟著水漲船高，擺脫前2季受國際經濟不景氣影響，營收獲利都已邁向佳境。迄第3季為止，累計每股獲利日月光投控已有 5.2元。中砂4.8元，京元電子3.49元，世界先進3.04元，華立7.16元，都有不錯的表現，投資人可以注意。

金融股今年營收獲利比去年改善，中信金（2892）迄第3季累計每股獲利為1.42元；玉山金（2884）1.05元；富邦金（2881）4.75元；國泰金（2882）3.78元；兆豐金（2886）1.92元；合庫金（5880）0.99元；元大金1.85元；第一金1.4元；永豐金1.29元，合庫金0.99元，都比去年大幅成長，擺脫金融風暴陰霾，是不錯的穩定標的。

食品類股前3季也有不錯的表現，大成（1210）因新廠完工投產，每小時可生產38萬顆雞蛋，且從日本引進技術，首創優質生食雞蛋，前3季每股獲利已達3.68元，比去年同期的1.95元，大幅增加57%，成績亮眼。 卜蜂（1215）達5.67元，比去年同期的4.32元，增加1.35元，增幅31%，也相當不錯，值得注意。

統一（1216）今年前3季繳出的成績單不錯，每股獲利2.95元，創近3年新高，比去年同期2.57元，增加0.38元，增幅14.7%。南僑（1702）前3季為2.63元，比去年同期的1.8元，增加0.83元，增幅46.1%，成績不錯。

聯華（1229）過去以麵粉起家，但是近年已發展成為控股公司，旗下諸多優良企業，值得重視，例如神通電腦、神達、神基，聯成⋯等，如果沒有太多資金，還不如就投資母公司聯華實業，今年前3季每股獲利有2.2元，相當穩健，預期明年股利應該持續穩定，長期投資利潤不錯，值得投資人注意。

租賃三雄中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592），今年前3季都保持穩定。中租今年前3季每股獲利11.6元，低於去年同期的13.31元，以前3季營運地區來看，台灣佔48%，中國佔45%，東協地區佔6 ％。由於受到升息，以及不景氣影響，應收帳款延滯率，以及利息成本升高，獲利確有受影響，但是資產品質仍佳，俟利息成本及景氣復甦，應可恢復成長動能。

裕融今年前3季亦受景氣低迷，資金成本上升影響，前3季稅後純益52.52億元，較去年同期成長17.36%，每股稅後盈餘9.31元，合併資產規模2988億元，年增13.3%，皆為同期新高。裕融透過子公司新鑫、裕電能源及裕電俥電，推動綠能事業，累計投資金額逾53億元，投資效益將於2025年顯現，未來潛力值得注意。

和潤企業今年前3季合併營收209.88億元，合併保有資產逾3022億元，年增26%，稅後純益31.02億元，每股盈餘4.82元，前三季營收、保有資產、合併稅後淨利皆創同期新高。台灣營收成長28%，中國成長29%，第四季進入傳統資金需求旺季，加上電能案場持續開擴中，將從今年起，增加公司營收。

受惠於台電公司汰舊換新饋線及強靱電網計劃，10年釋出5千億大商機，以及全台綠能電線電纜需求，纜線業者包括大山（1615）、華新（1605）、大亞（1609）、宏泰（1612）、合機（1618），預料今（2023）的業績都將有相當底氣，值得投資人注意。

如果以長期投資存股為考慮的話，大山應該值得考慮。大山資本額16億3722萬餘元，還是積極成長中的企業，今年前3季每股獲利2.29元，去（2022）年每股獲利2.9元，配股1元，配息1.5元，每股淨值17.02元。2021年每股獲利3.27元，配股0.8元，配息2元。2020年每股獲利2.67元，配股1.2元，配息1.2元。走在成長的道路上，值得投資人考慮長期投資。

大亞除了發展本業電力線䌫事業外，新創事業今年靠著處分投資保瑞及穎崴兩檔股票，獲利20億元挹注，推升今年前3季每股獲利已達3.61元。大亞預估今年全年營收應可達250億元以上，全年每股獲利應有4元以上。大亞2022年每股獲利1.24元，配股0.1元，配息0.48元。2021年每股獲利2.3元，配股0.6元，配息0.35元。

全球經濟不景氣，但是在不景氣中，仍然有不少隱形冠軍，值得作為長期存股標的，只要仔細分析基本面佳，價格合理，營收獲利成長的好標的，耐心夠，長期依然可以獲得可觀的報酬。


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