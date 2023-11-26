涉習近平女兒個資外洩案　中國網路天才牛騰宇疑遭誣陷入獄、因酷刑「精神異常」

2019年習近平女兒習明澤個資外洩引發「惡俗維基」冤案，24名青少年遭廣東司法當局判刑入獄。時年20歲的中國網路天才牛騰宇更被屈打成招以主犯嫌疑判刑14年。

上周五（11/24）牛騰宇母親跟他透過網路會面時，發現兒子精神失常，擔憂他在失去自由後經歷酷刑和申冤無望等情況導致崩潰。律師建議依法要求及時救治和申請及保外就醫。

2019年24名網路新生代被廣東當局判刑入獄。時年20歲同時也是「惡俗維基」站長的牛騰宇，在被捕後疑似遭遇酷刑虐待，後被重判14年，目前在廣東四會監獄服刑。

周五（11月24日）上午9時半，牛騰宇母親可可獲准在河南焦作地方警局與兒子透過網路會見。可可發現兒子十分反常。全程答非所問，狂躁喊出令人無法聽懂的內容，甚至連母親都聽不明白，明顯呈現精神異常狀況。隨後一位獄警就中斷了網路會面。

10月底，可可曾親赴監獄與牛騰宇會面。當時牛騰宇身體和精神狀況良好，情緒穩定且一直面帶微笑安慰母親，並誓言絕不放棄依法申訴權利。

可可告訴自由亞洲電台RFA，此次會面前一天，獄方未如以往一樣主動打電話給她確認會面事宜，她本人多次撥打獄方電話，亦無人接聽。因此懷疑獄方早知牛騰宇的精神狀況不佳。

可可也擔憂已失去自由逾4年的兒子，在經歷非人道折磨、艱辛的上訴、申訴過程後，可能對漫長刑期感到絕望而導致精神出現問題。

牛騰宇母親可可說：

「當孩子出現在屏幕上時，我發現他沒有了像往常一樣燦爛的笑容，和安慰我的話語。而是目光呆滯，認不出我是誰，大喊大叫的說了許多我根本聽不懂的話，所問非所答，很顯然是精神出了問題。 孩子從未出現過這種情況，當初他被茂南網警抓走的時候，遭受打火機燒身、長時間吊打、坐老虎凳等酷刑都沒出現精神異常。」

牛騰宇的銀行卡被公安撿走後不翼而非

可可透露，10月底，她到廣東會見兒子及向司法當局了解申訴案進展時，也從當初的辦案方——廣東茂名茂南網警大隊處拿回部分被查抄的物品，包括數張牛騰宇的銀行卡，但當她回到河南後到銀行查詢，才發現卡中存款不翼而非，為此她申請本(11) 月初與牛騰宇視頻會見以查詢卡中存款數目，但遭到獄方的拖延。可可也質疑這一個月期間牛騰宇是否再遭到非人道對待。

11月14日，「惡俗維基」案另一名獲刑5年的受害人張欽瑞，提前9個月獲釋。張欽瑞當初罪名中包括與黑惡勢力勾結，按照法律本不能減刑。該事件令可可重新燃起希望，認為在多年申訴及國際社會的關注下，案件有了轉機，未料牛騰宇再生意外，令她再跌入谷底。但可可表示，即刻將會同律師前往廣東，要求獄方讓牛騰宇送入院外醫院檢查和救治。

事件曝光到網上後，有網友認為，不排除獄方施加灌藥等迫害，多位709律師在被捕後曾遭此類非人對待。

律師建議提出保外就醫申請

早前曾參與「惡俗維基」案的中國人權律師王宇向RFA表示，牛騰宇已失去自由逾4年，且遭受嚴重的酷刑，他一直表現堅強，但一人對抗一個廣東司法當局體制的抗爭可能令其壓力爆發。按照目前的症狀，律師和家人應馬上提出保外就醫申請。

王宇說：「像牛騰宇被抓，而且還受到嚴重的酷刑，他精神狀況出現異常，可能性很大。這麼嚴重的話，法律上來說肯定可以保外就醫。」

王宇也強調，鑒於牛騰宇案的特殊背景，加上中國很多「被精神病」的案例，因此律師和家人必須避免當局將牛騰宇送入精神病院。而是爭取保外就醫，回到家中慢慢休養，狀況嚴重時還要爭取到海外就醫。

王宇說：「別到時候他們說孩子有這個病症，直接給他送到精神病院去，別造成這個狀況。這個孩子絕對不能去中國的精神病院，如果是更嚴重，就要求出國去醫治。」

自由亞洲電台RFA報導，2019年5月，習近平女兒習明澤、姐夫鄧家貴的個人信息被海外鍵政網站「紅岸基金會」、「支納維基」曝光到社交媒體上。其後中國公安部成立專案組，廣東茂名茂南網警大隊作為辦案方，為媚上貪功，用移花接木手法將責任推給「惡俗維基」網站。

辦案方再使用酷刑逼供手法，聯手當地檢方和法院，共同炮製冤案，2019年12月29日，24名網路新生代皆被判刑。牛騰宇更被構陷為主犯，判刑14年。

牛騰宇的母親一直堅持為兒子申冤，案件得到國際社會廣泛關注。此次習近平到美國舊金山參與「亞太經合組織」（APEC）會議前，「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）向美國總統拜登提交了一份英文名單，籲拜登在與習近平會面時，促請釋放包括牛騰宇、黎智英等人在內的數十名中國政治犯。