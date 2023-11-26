一度以為女兒已死「死亡是最好的消息」　以色列女童時隔50日戲劇性歸來

以巴衝突目前處於暫時停戰狀態，哈瑪斯與以色列協議交換人質與囚犯，哈瑪斯在首日（24日）釋放24名人質，第二日（25日）則釋放17名人質，包含13名以色列人及4名泰國人。

在哈瑪斯所釋放的17名人質中，包括了一名9歲愛爾蘭裔以色列籍女童艾蜜莉（Emily Hand），他在上個月７日時到朋友家過夜，卻不幸遭入侵的哈瑪斯擄走，並且一度被列入死亡者名單，是受到媒體注目的受害者之一。



愛爾蘭裔以色列女童Emily Hand（圖／路透社_Hostages and Missing Families Forum）

在艾蜜莉不幸死亡的消息傳出後，女童艾蜜莉的父親漢德（Thomas Hand）曾在接受媒體訪問時表示，他很慶幸聽到女兒死亡的消息，「與其被當作人質帶走，還不如在沒有痛苦的情況下死去，真是萬幸」。

漢德是一名單親爸爸，妻子在艾蜜莉2歲時因癌症病逝，他是在30幾年前從愛爾蘭來到以色列及布茲擔任志工。

漢德在上個月11日接受CNN採訪時表示，當他聽到艾蜜莉已被找到，且已死亡時，他露出了笑容，因為那是他所知道可能收到的消息中，最好的結果。

漢德當時說道，若知道哈瑪斯對在加薩地帶對人質們做了些甚麼，就會知道那比死亡更糟糕，所以死亡絕對是一種祝福，他甚至也已經計畫好，要為愛蜜莉舉行葬禮，並將艾蜜莉埋葬的妻子身旁。

然而，在上個月31日，以色列軍方卻帶來了逆轉的消息。以色列軍方通報，在艾蜜莉朋友家並沒有發現屍體或血跡，還捕捉到艾蜜莉朋友家屬的手機信號。

漢德在接到消息後有些無法接受，他在7日時向CNN表示他十分擔心，他的女兒艾蜜莉要忍受很痛苦的事情，他不知道女兒正在怎麼樣的環境下生活。

最後，在被綁架第50天的11月25日，艾蜜莉終於可以和父親團圓，並一起慶祝他在11月17日所迎來的9歲生日。

漢德開心地說的「艾蜜莉回來了！」，他向BBC表示，他現在的喜悅溢於言表，很感謝所有幫忙救出愛蜜莉，以及在這段期間給予家屬安慰的人，雖然他感到很幸福，但也沒有忘記其他尚未被釋放的人質。