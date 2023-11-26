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台鐵元旦連假加開116列車次　12月1日零時起開放訂票

台鐵另指出，112年12月29日至113年1月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/26 14:57
（圖／台鐵局提供）　

（圖／台鐵局提供）　

台鐵局113年元旦連續假期加強疏運旅客，自112年12月29日(星期五)起至113年1月2日(星期二)止計5天，全線加開各級列車總計116列次。包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號13列次、西部幹線南港=臺中普悠瑪自強號直達車8列次、七堵=高雄EMU3000型自強號直達車2列次、湖口=臺東EMU900型區間快車6列次及七堵=高雄區間快車6列次。

台鐵另指出，112年12月29日至113年1月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

疏運期間全線每日平均運能預估較平日增加6％(西線增加3.8％、東線增加11.5％、南迴線增加7.4％)，總座位數較平日增加約6萬個座位。與今(112)年元旦疏運運能比較，總座位數較今(112)年元旦假期成長3.48%，總座位公里較今年元旦假期成長5.84%。預估最高單日運量將突破80萬人。

新聞稿指出，113年元旦連續假期車票自12月1日(星期五) 0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車車票於12月2日(星期六) 0時起，開放111年8月1日前(配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策)設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網 (www.railway.gov.tw) 及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
台鐵
元旦
連假
訂票

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更新時間 : 2023-11-26 18:01 GMT+08:00

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