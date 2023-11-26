歐美媒體: 藍白合破局、台海恐更動盪?　侯友宜：「3D策略」可提升防衛能力、降低風險

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康今(26日) 參加「侯友宜、李彥秀聯合競總成立」活動前接受媒體聯訪。侯友宜表示，柯文哲說過，兄弟登山各自努力，他們就是各自努力、往自己的路拚。

趙少康表示，柯文哲當選的機率很低，希望原來柯文哲的支持者轉而支持侯趙配，才能真正下架民進黨。

至於怎麼看柯文哲登記後首日都沒有公開行程，侯友宜說，柯文哲提出一些對國家有利的政見，包括年輕政見與公平正義想法，他都會納入政見，一起面對這場選戰。

趙少康說，這就是過去在談藍白合作時，希望柯文哲考慮國民黨基層實力的關鍵，現在柯文哲去哪裡辦活動，民眾黨提名人數少，這就是政黨實力。

針對民進黨昨(25日) 質疑「戰鬥藍」意圖讓台灣卸下防衛能力，「侯趙配」最終目的就是要遂行中國的統一目標。侯友宜說，民進黨的兩岸政策，就是告訴人民想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，請最會抹紅的民進黨不要到選舉就用意識形態操弄。他的政見一直以來都很清楚，就是採取提升防衛能力、增進對話了解與降低風險的「3D策略」。

The fate of Taiwan has long been the most volatile issue between Beijing and Washington, and a flare-up over the results of voting Jan. 13 could derail efforts to stabilize relations. (The Washington Post)

針對華盛頓郵報24日報導，北京期待的藍白合落空，恐導致台海局勢再度緊張，華府會關心侯友宜政府會與北京走多近，以及對美國的承諾有多實在。侯友宜重申3D策略並表示，國際關心的事他一定會講清楚，「我一定堅持民主自由制度，無庸置疑」，他會與自由民主制度的同盟國站在一起，兩岸也要溝通交流，增進理解。

趙少康說，民進黨總統參選人賴清德說他當選才能維持台海和平，這是最大笑話，賴清德不需要辯解這麼多，既然他是民進黨主席，就從現在起廢除民進黨台獨黨綱，表示他真心誠意認為不需要台獨。

趙少康表示，國民黨是最能夠維持主權與避免戰爭的政黨，前總統馬英九執政時台海和平、能以觀察員身分加入WHA，反觀民進黨執政8年都無法參加國際組織，還丟了好幾個邦交國。

針對台南競總今天成立，是登記參選總統後的首場造勢，選戰策略是否打賴清德、不理柯文哲。侯友宜說，這行程早就規劃好，尤其台南支持者非常悶，民進黨執政這幾年出現許多弊案，他到台南除了讓支持者了解民進黨貪腐，趙少康也算半個台南人，「我們一起回南部」，讓支持者與他們站在一起。

另外德國之聲中文網也報導，針對台灣2024總統大選在野黨整合失敗，國民黨與民眾黨談判破局後，各自推出候選人組合登記參選。德國《慕尼黑水星報》周六(11/25) 發表署名文章「台灣總統大選：中國批評者成大熱門，激怒北京」指出，台灣反對派無法達成共識，在野黨「藍白合」破局後，「勝負可能已經分曉」。

文章開頭寫道，「台灣在野黨經歷了戲劇性的數日，如今陷入一片混亂。」 國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲沒有就聯合參選達成一致，而是分別登記角逐總統大選。「這個決定可能產生深遠影響，遠超出台灣的範圍。」

文章回顧了藍白兩黨嘗試整合並戲劇性破局經過，兩黨在共同參選的初衷上出現分歧，未能就誰應成為總統以及副總統人選達成一致，這導致了難以調和的內部矛盾。作者指出，侯友宜和柯文哲雖然在政治背景上有著極大差異，但「兩人的共同點是他們對待中國的態度：對話而非對抗，和睦而非疏遠。這使他們與執政黨總統候選人賴清德截然不同。」

作者Sven Hauberg認為，根據目前的民調，侯友宜和柯文哲都不可能勝選，最受選民青睞的是現任副總統、支持台灣更大程度獨立的民進黨籍候選人賴清德。

文章分析：「明年一月的投票被認為是台灣多年來最重要的選舉。自 2016 年蔡英文執政以來，台灣與中國的關係顯著惡化。北京認為蔡英文及其副手賴清德是分裂主義者，計劃正式宣布台灣從中國獨立。另一方面，賴清德最近一再強調，台灣已是主權獨立國家，不需要另行宣布獨立。但賴清德過去曾高調將自己定位為‘務實台獨工作者’。這種措辭經常激起北京怒火。」

作者指出，賴清德選擇搭檔蕭美琴更加劇了與中國的緊張關係，後者近年來在爭取美國對台灣支持方面發揮了重要作用，兩人被中國定調為「雙獨組合」。

「對北京而言，賴蕭配是‘獨上加獨’。中國最近表示，台灣人必須意識到，如果兩人當選，對台海形勢意味著什麼。這是對這個島國近2400萬居民的公然威脅。然而，正是北京的這些言論，可能促使更多選民支持賴清德和蕭美琴。誠然，大多數台灣人並不希望獨立，而是更願意維持現狀。然而，讓北京來指手畫腳該投給誰，對台灣人來說也是不可接受的。」

德國《商報》在文章「中國批評者賴清德在台灣選戰中取得成功」也指出，台灣在野黨無法就共同候選人達成一致，這使得目前民調領先的賴清德面臨更小的競爭壓力，情況令中國不悅，同時也應令西方擔憂。若中國試圖以武力統一台灣，衝突將在全球範圍內造成災難性後果。一方面，台灣最重要的高科技晶片制造商台積電將處於險境；另一方面，台海衝突可能升級至中美戰爭。

文章強調了賴清德的勝利可能會導致兩岸緊張關係進一步加劇。中國對台灣問題一直持強硬立場，威脅不放棄武力統一台灣的選項。

「不同的態度也反映在政黨格局中。例如，國民黨仍然堅持所謂的九二共識，其模糊性旨在維護現狀與和平。根據這一共識，雙方都承認一個中國的理念，但默許彼此對這一概念有不同的解釋。」

「與此同時，蔡英文試圖尋找一條中間道路，以取悅支持獨立的人，同時避免直接逾越北京設定的紅線。在她看來，台灣不必正式宣布獨立，因為這個島嶼在事實上已經獨立。這已經讓北京無法容忍。中國認為民進黨總統候選人賴清德更傾向於支持正式獨立，盡管他至少在言辭上也轉向了蔡英文的立場。」

但作者Martin Kölling指出：「中國可以寄希望於民進黨在執政八年後會因為醜聞和政治失敗而受到削弱。即使民進黨勝選，也可能在立法院中受到多數反對派的挑戰。」

「最重要的是，中國問題對選民的影響比四年前有所降低，這削弱了民進黨實力。這可能是國民黨的機會，迄今許多人認為國民黨因為親中政策而無法當選。」

但文章引述台灣政治大學學者南樂（Lev Nachman）稱：「侯友宜選擇了一個冒險的策略，他提名了極為親中的副總統候選人趙少康，顯然是為了動員國民黨的基層支持者。」

「然而，國民黨可能因此失去中間選民。尤其是年輕一代，在薪資凍漲和房價飆升的困境下，據民調顯示，約50%寧願選擇前台北市長柯文哲領導的民眾黨。」

文章最後寫道，台灣在野黨「藍白合」鬧劇對自身造成多大的傷害，還有待後續觀察。「現在的重要問題是，賴清德如何定位自己。戰略咨詢公司特內奧情報（Teneo Intelligence）的維爾道（Gabriel Wildau）警告稱，激烈的競爭‘加劇了賴清德訴諸台獨言論以贏得選戰的風險’這可能促使中國通過加強軍事演習或政治網絡戰來影響選情。因此，東亞的緊張局勢在選舉之前可能再次顯著升級。」