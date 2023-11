歐美媒體: 藍白合破局、台海恐更動盪?　侯友宜：「3D策略」可提升防衛能力、降低風險

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康今(26日) 參加「侯友宜、李彥秀聯合競總成立」活動前接受媒體聯訪。侯友宜表示,柯文哲說過,兄弟登山各自努力,他們就是各自努力、往自己的路拚。

趙少康表示,柯文哲當選的機率很低,希望原來柯文哲的支持者轉而支持侯趙配,才能真正下架民進黨。

至於怎麼看柯文哲登記後首日都沒有公開行程,侯友宜說,柯文哲提出一些對國家有利的政見,包括年輕政見與公平正義想法,他都會納入政見,一起面對這場選戰。

趙少康說,這就是過去在談藍白合作時,希望柯文哲考慮國民黨基層實力的關鍵,現在柯文哲去哪裡辦活動,民眾黨提名人數少,這就是政黨實力。

針對民進黨昨(25日) 質疑「戰鬥藍」意圖讓台灣卸下防衛能力,「侯趙配」最終目的就是要遂行中國的統一目標。侯友宜說,民進黨的兩岸政策,就是告訴人民想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶,請最會抹紅的民進黨不要到選舉就用意識形態操弄。他的政見一直以來都很清楚,就是採取提升防衛能力、增進對話了解與降低風險的「3D策略」。

