12歲林品彤演過動兒封最年輕影后　吳慷仁飾聽障人士奪影帝 金馬獎主席李安反應大不同

第60屆金馬獎昨(25日) 在台北國父紀念館舉行，最佳女主角由年僅12歲林品彤以「小曉」獲得，成為金馬獎史上最年輕的影后。

圖/中央社

第60屆金馬獎邀請5名歷任影后桂綸鎂（左起）、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、謝盈萱共同見證新科影后誕生，在撕開得獎者信封的瞬間，眾人一起露出驚喜神情。中央社

最佳女主角入圍名單包括胡伶「菠蘿，鳳梨」、林品彤「小曉」、鍾雪瑩「填詞撚」、陸小芬「本日公休」、余香凝「白日之下」等。

第60屆金馬獎落幕，評審團認為打破最年輕影后紀錄的林品彤，演出是成人也難做到的層次，王柏傑在最佳男主角獎則因演出戲份較少吃虧敗給吳慷仁，女配角獎則討論最久。

今年金馬影后由12歲少女林品彤以「小曉」拿下，也打破金馬獎最年輕影后紀錄。金馬執委會執行長聞天祥代替評審團表示，林品彤和胡伶進到最後討論，評審團認為，林品彤的表演有條不紊，是大人都難做到的層次。

林品彤為了呈現過動症兒童小曉的言行舉止，拍攝前經過嚴格訓練，參考相關的書籍跟電影。她說最難的是要演出母子的關係，「（現實中）我與媽媽的感情很好，比較難想像小曉對家人又愛又恨的感覺。」林品彤感謝陳意涵給了許多火花，像是用即興演出讓她更有情緒，「把小曉最激動的那一面引出來。」

12歲林品彤以《小曉》封后，慶功宴上，評審團總召李安大讚林品彤是「天才」，透露她在第一輪就勝出，但根據週刊王CTWant報導，李安同時語重心長說：

吳慷仁以《富都青年》奪下金馬60影帝寶座，他感性表示自己多年來的努力沒有白費。三立新聞報導，在劇中飾演聽障者的他，細膩演技獲得評審肯定，連李安都忍不住在後台誇讚說：

影帝獎項中，評審團強調今年是男演員豐收年，每名入圍者都有精彩表演，從「關於我和鬼變成家人的那件事」雙男主許光漢、林柏宏讓觀眾笑中帶淚的多層次演出、阮經天的爆發力跟成長，最後是內斂有層次的王柏傑和吳慷仁爭到最後一刻，可惜王柏傑敗在戲份偏少，吳慷仁在細節鋪陳還有眼神的戲勝出。

陳慕義摘下的最佳男配角，「富都青年」陳澤耀和他競爭到最後，但陳慕義勝在演出不落刻板印象中，既能狡詐銳利也偶爾會露出慈父的樣子，表面上成功卻也有悔恨的時刻。

中央社26日報導，今年討論最久的獎項為最佳女配角，劉奕兒從亮相就好看、陳意涵的爆發力、萬芳內斂又誠懇、梁雍婷則有極佳身體控制力。但方志友的角色其實不利於演員，雖然不討喜，但她演出不刻意博取同情卻理解生活之苦的樣態，讓角色更顯複雜。

本屆評審團主席由李安擔任，李安鼓勵評審團在投票前先輪流提出對電影的喜歡之處與觀點，大多獎項都是一輪出現結果。李安後台受訪表示，作為主席希望鼓勵每個評審暢所欲言，看到大家真心分享會很感動。

對於金馬獎邁入一甲子，李安表示：「金馬獎是華人世界有份量的東西，我個人非常珍惜，也有很多人珍惜。」

李安透露，他參加金馬30多年，「我覺得我很珍惜它，希望大家珍惜它、呵護它。電影人互相扶持鼓勵，這是一個很珍貴的事情。我們會繼續努力，希望大家也繼續呵護它。」

「老狐狸」摘下4獎，包含蕭雅全的最佳導演獎、最佳原創電影配樂獎的侯志堅、最佳男配角陳慕義、最佳造型設計的王誌成和高仙齡。

本屆頒獎典禮從以「一起看電影」為靈感的開場影片，邀請張艾嘉、楊貴媚、黃秋生、李康生、張震、桂綸鎂等跨世代演員共同重現經典電影片段，連梁朝偉的「無間道」片段也成為亮點。