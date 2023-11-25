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亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 19:47
2023年8月5日，巴西亞馬遜雨林。（圖／路透社Ueslei Marcelino）

2023年8月5日，巴西亞馬遜雨林。（圖／路透社Ueslei Marcelino）

亞馬遜雨林是地球之肺，但在人類濫墾濫伐的摧殘下，這顆肺的健康已狂拉警報。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任後力挽狂瀾，有意在下周的氣候鋒會上推出全球投資基金，集眾人、諸國之力，促進雨林永續保護。

金融時報報導，魯拉擬於 30 日在杜拜召開的第 28 屆聯合國氣候變遷大會（COP28）中，提出拯救雨林的計畫，集資補助願意保育雨林的居民、土地持有人，讓環境有志之士，更有誘因為之。

全球雨林集中在巴西、印尼及剛果民主共和國。由於林地在吸收、儲存二氧化碳扮演重要角色，雨林保育至關重要。然而，雨林生物群系往往也是貧困居民聚落，伐木、採金礦都成了難以抵擋的誘惑。就巴西而言，每年因人為毀林導致的碳排放量，就占了全國 5 成。

巴西環境部長認為，不能只靠道德勸說勿伐林，而應主動給予經濟支持。根據知情人士，巴西正考量的方案是，設立投資基金，吸引長期投資人，保證一定的收益率。若獲益超出此金額，則多出的資金可用於金援居民的棲地維護努力。

此一購想源於今年稍早在巴西舉行的亞馬遜峰會，盼最終能獲得 80 國支持，透過由下而上的方式，拯救熱帶雨林。依規劃，投資基金將由世界銀行（World Bank）之類的跨國組織協調運作，以 1 億美元為初期目標，再逐步擴大，畢竟不能一開口就嚷嚷著要吸引 1 兆美元資金，把投資人嚇跑。

在「環境大反派」、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）無視環保的多項措施「摧殘」下，任內亞馬遜雨林碳的年均排放量較以往多出兩倍。魯拉 1 月上任以來，扭轉乾坤，盼能將巴西引回正道，成為環境先鋒。

在魯拉的努力下，已出現了初步進展。與去年同期相較，巴西今年 1 至 8 月的毀林活動減少了 50%。他上任後，也疾呼已開發經濟體拿出擔當，為氣候變遷扛下重責大任。「在 COP28，我們要向富裕國家喊話，若想保住地球僅存的雨林，就得多挹注資金，不只是照看樹林，也應照顧林中的居民。」

亞馬遜雨林的懇求 巴西擬於COP28氣候峰會推全球雨林投資基金
2021年7月14日，亞馬遜雨林遭毀林的區域。（圖／路透社Bruno Kelly）
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