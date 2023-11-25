第60屆金馬獎得獎名單一覽

第 60 屆金馬獎頒獎典禮 25 日登場，入圍與得獎名單如下：
最佳劇情片
★石門
關於我和鬼變成家人的那件事
年少日記
疫起
五月雪
最佳導演
黃驥，大塚龍治－石門
程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事
★蕭雅全－老狐狸
張吉安－五月雪
黃精甫－周處除三害
最佳男主角
許光漢－關於我和鬼變成家人的那件事
林柏宏－關於我和鬼變成家人的那件事
★吳慷仁－富都青年
王柏傑－疫起
阮經天－周處除三害
最佳女主角
胡伶－菠蘿，鳳梨
★林品彤－小曉
鍾雪瑩－填詞撚
陸小芬－本日公休
余香凝－白日之下
最佳男配角
陳澤耀－富都青年
黃梓樂－年少日記
★陳慕義－老狐狸
傅孟柏－本日公休
林保怡－白日之下
最佳女配角
劉奕兒－老狐狸
陳意涵－小曉
萬芳－五月雪
★方志友－本日公休
梁雍婷－白日之下
最佳新導演
阿爛－這個女人
王禮霖－富都青年
★卓亦謙－年少日記
李鴻其－愛是一把槍
孫杰－大山來了
最佳新演員
鄧金煌－富都青年
洪瑜鴻（春風）－請問，還有哪裡需要加強
胡語恆－少男少女
★謝咏欣－但願人長久
葉曉霏－青春並不溫柔
最佳紀錄片
詩
何處
撼山河 撼向世界
診所
★青春（春）
最佳動畫片
★八戒
最佳劇情短片
回收場的夏天
喬頂少年
裊裊
★直到我看見彼岸
公鹿
最佳紀錄短片
★備忘錄
另一片鏡子裡的夢中之夢
鯨之聲
乙方及其後
吹夢無蹤
最佳動畫短片
鷺鷥河
白雲蒼狗
★夏夢迴
幽暗小徑的鬼
纏
最佳原著劇本
閆嘯林－菠蘿，鳳梨
黃驥，大塚龍治－石門
卓亦謙－年少日記
靳家驊－小曉
★孫杰－大山來了
最佳改編劇本
★吳瑾蓉，程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事
黃綺琳－填詞撚
張吉安－五月雪
祝紫嫣－但願人長久
最佳攝影
Kartik VIJAY－富都青年
包軒鳴－疫起
許之駿－五月雪
★余靜萍－（真）新的一天
陳麒文－青春並不溫柔
最佳視覺效果
凃維廷－小曉
★嚴振欽－疫起
林奇鋒，林妍伶，劉家萱，李志緯－女鬼橋2：怨鬼樓
郭憲聰，陳姵均，王建程－周處除三害
最佳美術設計
王誌成，尤麗雯－老狐狸
黃美清，鄭嘉政－小曉
★黃美清，涂碩峯－疫起
吳若昀－請問，還有哪裡需要加強
潘燚森，謝靄霖－白日之下
最佳造型設計
黃菊清－富都青年
★王誌成, 高仙齡－老狐狸
黃菊清－五月雪
葉嘉茵，蕭百宸，劉顯嘉－請問，還有哪裡需要加強
潘燚森，陳巧倩－白日之下
最佳動作設計
邱立偉，王俊雄－八戒
洪昰顥－關於我和鬼變成家人的那件事
洪昰顥－請問，還有哪裡需要加強
吳俊希－女鬼橋2：怨鬼樓
★洪昰顥－周處除三害
最佳原創電影音樂
★侯志堅－老狐狸
福多瑪－小曉
盧律銘－疫起
余家和，張吉安－五月雪
盧律銘，林孝親，林思妤，保卜・巴督路－周處除三害
最佳原創電影歌曲
親愛的對象－關於我和鬼變成家人的那件事（詞 : 陳學聖，葛大為／曲 : 蔡依林, 劉家凱／唱 : 蔡依林）
一路以來－富都青年（詞 : 片山凉太, 黃淑惠／曲 : 片山凉太／唱 : 片山凉太）
鳥仔－老狐狸（詞 : 許惠婷／曲 : 侯志堅／唱 : 動力火車）
五月的人－五月雪（詞 : 張吉安／曲 : 黃淑惠／唱 : 萬芳）
★同款－本日公休（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）
最佳剪輯
★廖慶松，大塚龍治－石門
陳俊宏－關於我和鬼變成家人的那件事
陳曉進，卓亦謙－年少日記
解孟儒－疫起
黃精甫－周處除三害
最佳音效
胡序嵩，李俊逸－小曉
簡豐書，孫思媛, 湯湘竹－疫起
★杜篤之，吳書瑤, 陳冠廷－五月雪
杜篤之，黃元澤－少男少女
簡豐書，陳家俐，楊家慎，湯湘竹－周處除三害
年度台灣傑出電影工作者
★林仕肯
終身成就獎
★林青霞
★陳坤厚
金馬獎開場影片：
林青霞獲終身成就獎（圖／中央社）
林青霞獲終身成就獎，全場觀眾起立鼓掌。（圖／中央社）
五名歷任影后桂綸鎂（左起）、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、謝盈萱共同見證新科影后誕生，眾人露出驚訝神情。（圖／中央社）
12 歲的林品彤以「小曉」奪得最佳女主角，寫下金馬史上最年輕影后紀錄。（圖／中央社）
吳慷仁以「富都青年」奪最佳男主角，首度入圍金馬就成影帝。（圖／中央社）
方志友以「本日公休」獲最佳女配角。（圖／中央社）
陳慕義以「老狐狸」獲最佳男配角。（圖／中央社）