第60屆金馬獎得獎名單一覽

第 60 屆金馬獎頒獎典禮 25 日登場，入圍與得獎名單如下：

最佳劇情片

★石門

關於我和鬼變成家人的那件事

年少日記

疫起

五月雪

最佳導演

黃驥，大塚龍治－石門

程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事

★蕭雅全－老狐狸

張吉安－五月雪

黃精甫－周處除三害

最佳男主角

許光漢－關於我和鬼變成家人的那件事

林柏宏－關於我和鬼變成家人的那件事

★吳慷仁－富都青年

王柏傑－疫起

阮經天－周處除三害

最佳女主角

胡伶－菠蘿，鳳梨

★林品彤－小曉

鍾雪瑩－填詞撚

陸小芬－本日公休

余香凝－白日之下

最佳男配角

陳澤耀－富都青年

黃梓樂－年少日記

★陳慕義－老狐狸

傅孟柏－本日公休

林保怡－白日之下

最佳女配角

劉奕兒－老狐狸

陳意涵－小曉

萬芳－五月雪

★方志友－本日公休

梁雍婷－白日之下

最佳新導演

阿爛－這個女人

王禮霖－富都青年

★卓亦謙－年少日記

李鴻其－愛是一把槍

孫杰－大山來了

最佳新演員

鄧金煌－富都青年

洪瑜鴻（春風）－請問，還有哪裡需要加強

胡語恆－少男少女

★謝咏欣－但願人長久

葉曉霏－青春並不溫柔

最佳紀錄片

詩

何處

撼山河 撼向世界

診所

★青春（春）

最佳動畫片

★八戒

最佳劇情短片

回收場的夏天

喬頂少年

裊裊

★直到我看見彼岸

公鹿

最佳紀錄短片

★備忘錄

另一片鏡子裡的夢中之夢

鯨之聲

乙方及其後

吹夢無蹤

最佳動畫短片

鷺鷥河

白雲蒼狗

★夏夢迴

幽暗小徑的鬼

纏

最佳原著劇本

閆嘯林－菠蘿，鳳梨

黃驥，大塚龍治－石門

卓亦謙－年少日記

靳家驊－小曉

★孫杰－大山來了

最佳改編劇本

★吳瑾蓉，程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事

黃綺琳－填詞撚

張吉安－五月雪

祝紫嫣－但願人長久

最佳攝影

Kartik VIJAY－富都青年

包軒鳴－疫起

許之駿－五月雪

★余靜萍－（真）新的一天

陳麒文－青春並不溫柔

最佳視覺效果

凃維廷－小曉

★嚴振欽－疫起

林奇鋒，林妍伶，劉家萱，李志緯－女鬼橋2：怨鬼樓

郭憲聰，陳姵均，王建程－周處除三害

最佳美術設計

王誌成，尤麗雯－老狐狸

黃美清，鄭嘉政－小曉

★黃美清，涂碩峯－疫起

吳若昀－請問，還有哪裡需要加強

潘燚森，謝靄霖－白日之下

最佳造型設計

黃菊清－富都青年

★王誌成, 高仙齡－老狐狸

黃菊清－五月雪

葉嘉茵，蕭百宸，劉顯嘉－請問，還有哪裡需要加強

潘燚森，陳巧倩－白日之下

最佳動作設計

邱立偉，王俊雄－八戒

洪昰顥－關於我和鬼變成家人的那件事

洪昰顥－請問，還有哪裡需要加強

吳俊希－女鬼橋2：怨鬼樓

★洪昰顥－周處除三害

最佳原創電影音樂

★侯志堅－老狐狸

福多瑪－小曉

盧律銘－疫起

余家和，張吉安－五月雪

盧律銘，林孝親，林思妤，保卜・巴督路－周處除三害

最佳原創電影歌曲

親愛的對象－關於我和鬼變成家人的那件事（詞 : 陳學聖，葛大為／曲 : 蔡依林, 劉家凱／唱 : 蔡依林）

一路以來－富都青年（詞 : 片山凉太, 黃淑惠／曲 : 片山凉太／唱 : 片山凉太）

鳥仔－老狐狸（詞 : 許惠婷／曲 : 侯志堅／唱 : 動力火車）

五月的人－五月雪（詞 : 張吉安／曲 : 黃淑惠／唱 : 萬芳）

★同款－本日公休（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）

最佳剪輯

★廖慶松，大塚龍治－石門

陳俊宏－關於我和鬼變成家人的那件事

陳曉進，卓亦謙－年少日記

解孟儒－疫起

黃精甫－周處除三害

最佳音效

胡序嵩，李俊逸－小曉

簡豐書，孫思媛, 湯湘竹－疫起

★杜篤之，吳書瑤, 陳冠廷－五月雪

杜篤之，黃元澤－少男少女

簡豐書，陳家俐，楊家慎，湯湘竹－周處除三害

年度台灣傑出電影工作者

★林仕肯

終身成就獎

★林青霞

★陳坤厚

金馬獎開場影片：



林青霞獲終身成就獎（圖／中央社）



林青霞獲終身成就獎，全場觀眾起立鼓掌。（圖／中央社）



五名歷任影后桂綸鎂（左起）、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、謝盈萱共同見證新科影后誕生，眾人露出驚訝神情。（圖／中央社）



12 歲的林品彤以「小曉」奪得最佳女主角，寫下金馬史上最年輕影后紀錄。（圖／中央社）



吳慷仁以「富都青年」奪最佳男主角，首度入圍金馬就成影帝。（圖／中央社）



方志友以「本日公休」獲最佳女配角。（圖／中央社）



陳慕義以「老狐狸」獲最佳男配角。（圖／中央社）