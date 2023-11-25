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第60屆金馬獎得獎名單一覽

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By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 20:01
第60屆金馬獎25日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，開場影片結束後，本屆評審團主席李安（前左起）、金馬執委會主席李屏賓與影后張艾嘉與多名影人一...

第60屆金馬獎25日晚間在台北盛大舉行頒獎典禮，開場影片結束後，本屆評審團主席李安（前左起）、金馬執委會主席李屏賓與影后張艾嘉與多名影人一...

第 60 屆金馬獎頒獎典禮 25 日登場，入圍與得獎名單如下：

最佳劇情片
石門
關於我和鬼變成家人的那件事
年少日記
疫起
五月雪

最佳導演
黃驥，大塚龍治－石門
程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事
蕭雅全－老狐狸
張吉安－五月雪
黃精甫－周處除三害

最佳男主角
許光漢－關於我和鬼變成家人的那件事
林柏宏－關於我和鬼變成家人的那件事
吳慷仁－富都青年
王柏傑－疫起
阮經天－周處除三害

最佳女主角
胡伶－菠蘿，鳳梨
林品彤－小曉
鍾雪瑩－填詞撚
陸小芬－本日公休
余香凝－白日之下

最佳男配角
陳澤耀－富都青年
黃梓樂－年少日記
陳慕義－老狐狸
傅孟柏－本日公休
林保怡－白日之下

最佳女配角
劉奕兒－老狐狸
陳意涵－小曉
萬芳－五月雪
方志友－本日公休
梁雍婷－白日之下

最佳新導演
阿爛－這個女人
王禮霖－富都青年
卓亦謙－年少日記
李鴻其－愛是一把槍
孫杰－大山來了

最佳新演員
鄧金煌－富都青年
洪瑜鴻（春風）－請問，還有哪裡需要加強
胡語恆－少男少女
謝咏欣－但願人長久
葉曉霏－青春並不溫柔

最佳紀錄片

何處
撼山河 撼向世界
診所
青春（春）

最佳動畫片
八戒

最佳劇情短片
回收場的夏天
喬頂少年
裊裊
直到我看見彼岸
公鹿

最佳紀錄短片
備忘錄
另一片鏡子裡的夢中之夢
鯨之聲
乙方及其後
吹夢無蹤

最佳動畫短片
鷺鷥河
白雲蒼狗
夏夢迴
幽暗小徑的鬼

最佳原著劇本
閆嘯林－菠蘿，鳳梨
黃驥，大塚龍治－石門
卓亦謙－年少日記
靳家驊－小曉
孫杰－大山來了

最佳改編劇本
吳瑾蓉，程偉豪－關於我和鬼變成家人的那件事
黃綺琳－填詞撚
張吉安－五月雪
祝紫嫣－但願人長久

最佳攝影
Kartik VIJAY－富都青年
包軒鳴－疫起
許之駿－五月雪
余靜萍－（真）新的一天
陳麒文－青春並不溫柔

最佳視覺效果
凃維廷－小曉
嚴振欽－疫起
林奇鋒，林妍伶，劉家萱，李志緯－女鬼橋2：怨鬼樓
郭憲聰，陳姵均，王建程－周處除三害

最佳美術設計
王誌成，尤麗雯－老狐狸
黃美清，鄭嘉政－小曉
黃美清，涂碩峯－疫起
吳若昀－請問，還有哪裡需要加強
潘燚森，謝靄霖－白日之下

最佳造型設計
黃菊清－富都青年
王誌成, 高仙齡－老狐狸
黃菊清－五月雪
葉嘉茵，蕭百宸，劉顯嘉－請問，還有哪裡需要加強
潘燚森，陳巧倩－白日之下

最佳動作設計
邱立偉，王俊雄－八戒
洪昰顥－關於我和鬼變成家人的那件事
洪昰顥－請問，還有哪裡需要加強
吳俊希－女鬼橋2：怨鬼樓
洪昰顥－周處除三害

最佳原創電影音樂
侯志堅－老狐狸
福多瑪－小曉
盧律銘－疫起
余家和，張吉安－五月雪
盧律銘，林孝親，林思妤，保卜・巴督路－周處除三害

最佳原創電影歌曲
親愛的對象－關於我和鬼變成家人的那件事（詞 : 陳學聖，葛大為／曲 : 蔡依林, 劉家凱／唱 : 蔡依林）
一路以來－富都青年（詞 : 片山凉太, 黃淑惠／曲 : 片山凉太／唱 : 片山凉太）
鳥仔－老狐狸（詞 : 許惠婷／曲 : 侯志堅／唱 : 動力火車）
五月的人－五月雪（詞 : 張吉安／曲 : 黃淑惠／唱 : 萬芳）
同款－本日公休（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）

最佳剪輯
廖慶松，大塚龍治－石門
陳俊宏－關於我和鬼變成家人的那件事
陳曉進，卓亦謙－年少日記
解孟儒－疫起
黃精甫－周處除三害

最佳音效
胡序嵩，李俊逸－小曉
簡豐書，孫思媛, 湯湘竹－疫起
杜篤之，吳書瑤, 陳冠廷－五月雪
杜篤之，黃元澤－少男少女
簡豐書，陳家俐，楊家慎，湯湘竹－周處除三害

年度台灣傑出電影工作者
林仕肯

終身成就獎
林青霞
陳坤厚

金馬獎開場影片：

第60屆金馬獎得獎名單一覽
林青霞獲終身成就獎（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
林青霞獲終身成就獎，全場觀眾起立鼓掌。（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
五名歷任影后桂綸鎂（左起）、陳湘琪、陳淑芳、李心潔、謝盈萱共同見證新科影后誕生，眾人露出驚訝神情。（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
12 歲的林品彤以「小曉」奪得最佳女主角，寫下金馬史上最年輕影后紀錄。（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
吳慷仁以「富都青年」奪最佳男主角，首度入圍金馬就成影帝。（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
方志友以「本日公休」獲最佳女配角。（圖／中央社）

第60屆金馬獎得獎名單一覽
陳慕義以「老狐狸」獲最佳男配角。（圖／中央社）
金馬獎
得獎
得獎名單
頒獎典禮

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更新時間 : 2023-11-26 00:17 GMT+08:00

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