引進印度勞工勞團籲同工同酬 勞動部遭網攻是民意表達還是認知作戰？

台灣與印度將於 12 月簽署「台印移工合作備忘錄」，網傳將引入「10萬印度勞工」之錯誤訊息，以「就業恐慌」與「性侵恐增」等觀點進行認知作戰，勞動部粉專遭網攻，國安系統密切關注；勞團則著重實踐「同工同酬同權」，保障跨國勞動力權利。

台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業人力缺口，引起正反聲浪，有社群成立「反對增加新移工國」臉書粉絲專頁，預告於12月3日發動集會抗議，台灣印度研究協會則聲明支持循序漸進開放印度移工。

反對增加新移工國臉書粉專日前貼出文宣，包含質疑政府黑箱作業、擔憂女性安全以及引進廉價勞動力會造福慣老闆為由，反對新增移工來源國，要求改善台灣勞動環境、保障移工權益改善犯罪問題。

關於勞動部在臉書上則澄清，「引進10萬印度移工」是認知作戰，懷疑有人刻意操作、散播不實訊息，目的是引起民眾恐慌，呼籲民眾勿掉入認知作戰的陷阱。反對增加新移工國則反嗆，這絕對不是認知作戰，而是來自社會各層的發聲，要外界不要污名化。

中央社報導，台灣國際勞工協會研究員吳靜如今日表示，資本主義造成國與國之間發展不平等，比較貧窮落後國家的勞動者確實有跨國謀生糊口的需要，因此不反對跨國勞動力的流動，且在勞動力流動的狀態下，也可以實踐勞動力如何跨國際團結。

吳靜如強調，政府為資本家打開引進廉價勞動力的門，若無法實踐「同工同酬同權」，可能將台灣整體勞動條件向下拉，對每一個不分國籍的勞動者來說都是不好的，應當以此保障勞動者權益。

國安人士則指出，在勞動部證實台印將簽署勞務合作備忘錄（MOU）後，發現有近3600組帳號在勞動部臉書粉專留言，其中將近2000組帳號是運用「公開MOU協商事項、反對印度移工、堅決反對」這3組文字模組，另有約300組異常帳號。