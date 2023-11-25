藍白合翻臉 葉元之看板火速變臉 國寶大師「手繪」趙少康蓋掉柯文哲

藍白合破局，小雞好尷尬。國民黨新北市立委參選人葉元之，原本在板橋的巨型競選看板，旁邊就是侯友宜與柯文哲二人肖像，不料形勢變化太快，如今各走各的路，葉元之火速切割，抹去柯文哲，請來手繪大師為看板「改頭換面」，趙少康粉墨登場。

葉元之 17 日在板橋區縣民大道與館前西路口懸掛此一看板，侯友宜與柯文哲並肩而立，寫著「2024 聯合政府」，侯柯名字中間還寫上「正副總統候選人」。豈料，一周後人走茶涼，侯友宜改搭戰鬥藍趙少康。

葉元之 25 日早上在臉書直播看板變臉過程。他在影片中指出，支持者 24 日要他儘速將柯文哲「處理掉」，由於事出突然，尚未取得趙的照片，故請來 75 歲的國寶級電影彩繪大師，當場作畫。

他提到，藍白沒有合，相當遺憾。不過，趙少康當副手，依然能維持這樣的氣勢，若只是透過照片輸出貼上，對趙太不尊重，「要用最細緻的方式來處理看板」。他還自豪表示，有人說，此處已成了打卡景點。

柯文哲的臉先用白漆抹去，成為「無臉男」，接著師傅搭著吊車到看板上方，只見他大手一揮，一張趙少康的面容立刻浮現，雖只有輪廓，卻栩栩如生，神韻都抓到了。葉元之讚嘆，師傅僅憑一張照片，就將趙的輪廓畫出來，太厲害，超像。他解釋，因顏料帶不夠，只能先這樣處理。最後補充，「『聯合政府』明後天再處理啦。」

趙少康還在臉書留言：「新照片會盡快支援喔。」葉元之回：「急需。」笑翻一票網友。



國民黨立委參選人葉元之競選看板原圖，後已將柯文哲抹去，換成趙少康。（圖／葉元之臉書）