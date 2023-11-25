空氣中的隱形殺手 歐盟報告：空氣汙染一年釀50萬死

人類工業活動造成了很多污染物質，除了大眾所熟知的 PM2.5 以外，還有很多像是氮化物、硫化物等由汽車、工廠排出的有害物質充斥在空氣中，對人體產生慢性的健康危害，而據歐盟統計，光是 2021 年一年，就有超過 50 萬人因空氣汙染喪生。

據《衛報》報導，世界衛生組織（WHO）因醫學界逐漸意識到空氣汙染對人體的危害嚴重程度，於2021年緊縮了相關規範，改將所有程度的空氣汙染都視為非安全，僅針對部分危害更高的物質設下天花板。

歐盟環保署（EEA）的研究顯示，有 25.3 萬人因吸入過量 PM2.5 早逝，另外 10 萬人則因氮化物、硫化物，甚至是短期間暴露於大量臭氧中而喪生。歐盟更首次就 PM2.5 對缺血性心臟病（Ischemic heart disease）、中風、糖尿病、慢性阻塞性肺病、肺癌和氣喘等疾病的關聯性做出全面性預測。

EEA研究員歐帝斯（Alberto Gonzalez Ortiz）表示，罹患肺癌與缺血性心臟病的人通常很快病逝並被計入空氣汙染的受害者中，不過氣喘、糖尿病及慢性阻塞性肺病的病患，卻會在空氣品質持續低下的狀況中「苟延殘喘」，最後約有 15 萬人會因此慢性死亡，這導致過去因空氣汙染喪生的人數被大幅低估。

雖然 2005 年至 2021 年間，歐盟區因大力推行空氣品質改善措施而讓因 PM2.5 喪生的人已下降 41%，目前已初步展現成效，不過由於各式各樣的原因，原預計立刻響應 WHO 新政策的歐盟，9 月決定將對空氣汙染物進行進一步限制，不過實際實行須等到 2035年。

醫生指出，空氣汙染實際上是造成全球最多人死亡的原因之一，然而只要各國願意「淨化經濟」，其實很容易就可以消除。歐盟環境專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，清淨空氣政策有用，空氣品質也確實在改進，然而這並不是終點，歐盟需要更進一步削減汙染，才能做得更好。