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赴日血拚族注意！取締不法賺差價 日本「機場退稅制」料2025以後上路

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 15:59
2023年9月10日，遊客登船賞日本傳統「鸕鷀捕魚」活動。（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

2023年9月10日，遊客登船賞日本傳統「鸕鷀捕魚」活動。（圖／路透社Kim Kyung-Hoon）

喜愛赴日本旅遊、瘋狂血拚的民眾，可能得把握這兩年了。為了打擊不法賺取差價的行徑，日本政府最快將於 12 月提出消費稅改革方案，日後海外旅客恐怕無法在店家獲得免稅待遇，只能在機場出境時才能退稅。

日媒今年稍早報導，有不肖人士利用日本免稅優惠，將商品在日本國內轉賣，藉以逃避消費稅，政府為了堵上逃稅漏洞，決定向其他國家看齊，一律在機場海關確認商品後，才予以退稅。

日經亞洲 25 日指出，目前，在日本待不到 6 個月的觀光客，可在日本各大免稅通路享有免稅待遇，消費當下就能立刻拿回退款。根據新規，遊客日後消費時，得先支付含稅金額，離境時才能退稅。

執政聯盟擬於 12 月提出稅改方案時，將免稅制度的變革一併納入。為了讓零售百貨業者有時間調整，新法預計要 2025 財政年度後才能施行。免稅通路有責任確認消費者是否為非日本居民，若未能確實執行，逕自銷售，將須自掏腰包，補上消費者未付的消費稅。

去年 12 月，蘋果日本分公司就傳出有多筆 iPhone 等產品的交易疑似不符免稅身分，而被追繳高達 13 億日圓（新台幣2.75億元）的消費稅。根據日本國稅廳調查，2021 年 7 月至 2022 年 6 月間，共有 24,000 筆交易未繳消費稅，補稅金額計 869 億日圓，較上年同期增 20%。

日本現有 53,000 間免稅店，較 2013 年成長了10倍。在日圓走貶、邊境解封激勵下，海外觀光客大舉湧入日本，一般認為正是修改退稅規定，與世界接軌的大好機會。
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更新時間 : 2023-11-25 19:32 GMT+08:00

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