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買房、加菜靠這筆！112年9、10月期統一發票中獎號碼看這　

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 15:33
112年9-10月發票中獎號碼今（25）日公布（圖／中央社）

112年9-10月發票中獎號碼今（25）日公布（圖／中央社）

各位消費者們的大幸運、小確幸又來了！112年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，特別獎號碼為72054514；200萬元特獎號碼為92488868，此外還有云端發票專屬中獎號碼，快來對對看是不是獎落你／你家！

今年9、10月統一發票中獎號碼，下午12時30分由東森財經台直播開獎。鐘獎號碼如下！

特別獎（新台幣１千萬元） 72054514
特獎（200萬元） 92488868
頭獎（20萬元） 98111935、57355279、74926745。
二獎（4萬元） 與頭獎末7碼相同
三獎（1萬元） 與頭獎末6碼相同
四獎（4000元） 與頭獎末5碼相同
五獎（1000元 與頭獎末4碼相同
六獎（200元） 與頭獎末3碼相同

此外，112年每期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出176萬6030組，總獎金9.67億元。

提醒中獎人，應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。

實體通路兌獎據點包括：

全部獎別 第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。
二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎 信用合作社、農／漁會信用部。
五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎 統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）

發票兌獎
112年9-10月
中獎號碼
雲端發票

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更新時間 : 2023-11-25 19:31 GMT+08:00

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