買房、加菜靠這筆！112年9、10月期統一發票中獎號碼看這　

各位消費者們的大幸運、小確幸又來了！112年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，特別獎號碼為72054514；200萬元特獎號碼為92488868，此外還有云端發票專屬中獎號碼，快來對對看是不是獎落你／你家！
今年9、10月統一發票中獎號碼，下午12時30分由東森財經台直播開獎。鐘獎號碼如下！
|特別獎（新台幣１千萬元）
|72054514
|特獎（200萬元）
|92488868
|頭獎（20萬元）
|98111935、57355279、74926745。
|二獎（4萬元）
|與頭獎末7碼相同
|三獎（1萬元）
|與頭獎末6碼相同
|四獎（4000元）
|與頭獎末5碼相同
|五獎（1000元
|與頭獎末4碼相同
|六獎（200元）
|與頭獎末3碼相同
此外，112年每期雲端發票開獎組數包含百萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，總計各期雲端發票專屬獎將開出176萬6030組，總獎金9.67億元。
提醒中獎人，應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。
實體通路兌獎據點包括：
|全部獎別
|第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。
|二獎以下獎別、雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎
|信用合作社、農／漁會信用部。
|五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎
|統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）