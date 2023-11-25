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「連通房」開放、沾肉汁玩具 台北動物園為斑點鬣狗提供豐富環境

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 14:59
斑點鬣狗咬著麻布袋玩具（圖／台北市立動物園）

斑點鬣狗咬著麻布袋玩具（圖／台北市立動物園）

最近經過台北市立動物園非洲區，是否有注意到斑點鬣狗們會在兩個活動場之間穿梭呢？為了增加斑點鬣狗生活環境的豐富度，最近進行了「隔間裝修」，讓牠們的活動空間得以大升級，民眾可駐足觀察其戶外活動行為。

台北動物園園長諶亦聰表示，為了增進斑點鬣狗的環境豐富化，提供給鬣狗更大的活動空間，於是在鬣狗們一門之隔的鄰居搬走之後，重新整修空間，移除鬣狗不需要的設施，加點圍欄高度、增加樹木磨牙等，在今年正式開放連通道給斑點鬣狗「小乖」和「小白」使用。

動物園表示，「連通房」開門時，兩隻斑點鬣狗小心翼翼移動到牆上突然出現的「洞」附近，仔細嗅聞探索後，由母鬣狗「小乖」打頭陣，公鬣狗「小白」緊跟在後，進入了新活動場。兩隻好奇寶寶展開了環境探索，嗅聞各種與原活動場不同的植物、觀察踩踏新活動場的小土丘，充分「驗收」新場地後，才放心地自在活動。

園方除了環境豐富化，也會提供各式各樣玩具給「小白」與「小乖」，像是沾有肉汁的雞毛棒、特製的麻布袋造型玩具，或較有份量的樹枝等，提供斑點鬣狗們撲擊、拆解，可刺激動物本能與個體習性。「小白」和「小乖」對這些玩具都十分賞臉，時常可以看到牠們叼著玩具在活動場溜達的可愛模樣。

「連通房」開放、沾肉汁玩具 台北動物園為斑點鬣狗提供豐富環境
斑點鬣狗玩樹枝玩具（圖／台北市立動物園）

「連通房」開放、沾肉汁玩具 台北動物園為斑點鬣狗提供豐富環境
斑點鬣狗咬著肉汁雞毛棒（圖／台北市立動物園）

「連通房」開放、沾肉汁玩具 台北動物園為斑點鬣狗提供豐富環境
斑點鬣狗連通房開放（圖／台北市立動物園）
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