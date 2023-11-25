台北賓館慶印度排燈節　美食、熱舞、華服彷若寶來塢

「台北印度愛樂中心」24日晚間在台北賓館舉辦的印度排燈節慶祝活動，多位政要共襄盛舉，一同點燈祈福，歡慶印度排燈節。
台北賓館排燈節（Diwali）慶祝活動安排有印度傳統歌舞表演及音樂演奏，並設有印度美食及布置印度傳統文化與裝飾，交通部觀光署與「印度台北協會」也設立旅展攤位推廣台灣與印度旅遊。當晚計有印度旅台僑團領袖、企業人士、智庫學者、學生代表、藝文及民間團體等近250人出席，展現排燈節融洽熱烈的歡樂氣氛。
外交部長吳釗燮應邀出席，在致詞中感謝「台北印度愛樂中心」吳德朗老師及「在台印度社團」（Indians in Taiwan） 創辦人李眉君（Priya Lee Lalwani）女士連續4年舉辦排燈節慶祝活動，推廣印度文化。
吳釗燮指出，近幾年來台灣與印度關係持續穩定成長，雙邊貿易額於去年創下84億美元的歷史新高，目前有超過3,000名印度學生在台灣求學，並約有300名印度博士後學人在台灣進行學術研究，兩國人民往來密切，希望未來有更多的印度朋友訪問台灣，也歡迎印度朋友將台灣當成他們的第二個家。
吳釗燮還感謝印度向台灣展現的支持與友誼，並再次表達「我愛印度」。
「印度台北協會」（India Taipei Association）會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞時表示，很高興看到台灣民眾與印度僑民一同歡慶印度傳統佳節，這象徵台灣尊重與包容多元文化，以及促進雙方人民連結的意願。葉會長指出，印度社群對台灣的經濟發展扮演重要角色，印度現在也積極發展高科技產業，兩國深具合作潛力。
立法院「台印度國會議員友好協會」會長吳玉琴委員致詞表示，台灣人民友善好客，讓來台的印度朋友很快就能融入並且愛上台灣，希望台印順利推動各項友好合作，也誠摯歡迎印度朋友來台灣訪問；許多印度朋友來台後就將台灣當作第二個家，希望雙方恢復直飛航班，不必再經轉機，使彼此未來文教及觀光交流更加密切。
「台北印度愛樂中心」吳德朗老師致詞時，感謝外交部近20年來不遺餘力推進台灣與印度關係，不僅連續4年贊助舉辦排燈節慶祝活動，在台北賓館這樣典雅的場地，讓更多印度僑民和台灣民眾一起歡度佳節，同時也推廣印度文化。