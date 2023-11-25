台北賓館慶印度排燈節　美食、熱舞、華服彷若寶來塢

「台北印度愛樂中心」24日晚間在台北賓館舉辦的印度排燈節慶祝活動，多位政要共襄盛舉，一同點燈祈福，歡慶印度排燈節。

台北賓館排燈節（ Diwali）慶祝活動安排有印度傳統歌舞表演及音樂演奏， 並設有印度美食及布置印度傳統文化與裝飾，交通部觀光署與「 印度台北協會」也設立旅展攤位推廣台灣與印度旅遊。 當晚計有印度旅台僑團領袖、企業人士、智庫學者、學生代表、 藝文及民間團體等近250人出席， 展現排燈節融洽熱烈的歡樂氣氛。

外交部長吳釗燮應邀出席，在致詞中感謝「台北印度愛樂中心」吳德朗老師及「 在台印度社團」（Indians in Taiwan） 創辦人李眉君（Priya Lee Lalwani）女士連續4年舉辦排燈節慶祝活動， 推廣印度文化。

吳釗燮指出， 近幾年來台灣與印度關係持續穩定成長， 雙邊貿易額於去年創下84億美元的歷史新高，目前有超過3, 000名印度學生在台灣求學， 並約有300名印度博士後學人在台灣進行學術研究， 兩國人民往來密切，希望未來有更多的印度朋友訪問台灣， 也歡迎印度朋友將台灣當成他們的第二個家。

吳釗燮還感謝印度向台灣展現的支持與友誼，並再次表達「 我愛印度」。

「印度台北協會」（India Taipei Association）會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞時表示， 很高興看到台灣民眾與印度僑民一同歡慶印度傳統佳節， 這象徵台灣尊重與包容多元文化，以及促進雙方人民連結的意願。 葉會長指出，印度社群對台灣的經濟發展扮演重要角色， 印度現在也積極發展高科技產業，兩國深具合作潛力。

立法院「台印度國會議員友好協會」會長吳玉琴委員致詞表示， 台灣人民友善好客，讓來台的印度朋友很快就能融入並且愛上台灣， 希望台印順利推動各項友好合作，也誠摯歡迎印度朋友來台灣訪問； 許多印度朋友來台後就將台灣當作第二個家， 希望雙方恢復直飛航班，不必再經轉機， 使彼此未來文教及觀光交流更加密切。

「台北印度愛樂中心」 吳德朗老師致詞時，感謝外交部近20年來不遺餘力推進台灣與印度關係 ，不僅連續4年贊助舉辦排燈節慶祝活動， 在台北賓館這樣典雅的場地， 讓更多印度僑民和台灣民眾一起歡度佳節，同時也推廣印度文化。