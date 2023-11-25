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中國爆呼吸道病例激增 WHO稱多重病原同時流行 疾管署籲台灣民眾赴中加強衛生防護

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/25 14:10
2023年11月24日，北京兒童醫院外兒童患者坐在輪椅上。（圖／路透社Florence Lo）

2023年11月24日，北京兒童醫院外兒童患者坐在輪椅上。（圖／路透社Florence Lo）

中國傳出呼吸道疾病病例激增，引發擔憂，雖已向 WHO 提出數據，並無發現新病原的跡象，台灣疾管署 24 日仍呼籲有意前往中國的民眾，注意衛生防護，最好先施打流感疫苗。

路透社報導，由於 2019 年的武漢肺炎，釀成全球新冠肺炎疫情，中國不透明作風成為眾矢之的。是以，本波類流感疫情一傳出，世界衛生組織（世衛，WHO）立即向中國索取相關資料，防患於未然。

WHO 表示，中國 23 日已回覆詢問，表示呼吸道病例攀升是與 COVID-19 解封、自 5 月開始的黴漿菌、10 月開始的流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒等多重病原同時流行有關，並未偵測到新型病原。

這是中國撤除新冠禁令後遭遇的首個冬季，病例多以孩童為主，北京、遼寧省等北部地區尤甚，網路影片可見醫療量能滿載，患者大排長龍。

WHO 表示，就季節而言，中國呼吸道病例新增的發生期雖較以往快，但一如其他國家，新冠肺炎解封後也多有上升趨勢，並無異常。中方向 WHO 表示，並無所謂的醫療能量難以負荷情況。

中國國務院聯防聯控機制 24 日發布通知，中國今年冬季至明年春季可能面臨多重呼吸道疾病疊加流行的局面，包括新冠肺炎（COVID-19）、流感、肺炎支原體感染等。通知並指，新冠肺炎疫情目前情勢「總體平穩」，但冬季仍存「反彈風險」。

中央社報導，我衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞 24 日表示，疾管署會持續關注中國類流感疫情，由於 2 成疫情是流感所致，建議台灣民眾若有前往中國需求，可先接種流感疫苗，並應勤洗手、戴口罩、避免前往人潮多的場所。

羅一鈞表示，由於中國黴漿菌抗藥性高，若在中國出現呼吸道症狀，自行購買成藥或抗生素反而可能造成病情延誤，呼籲民眾應就醫。

他補充指出，WHO 並未建議採取旅遊限制措施，若後續發現新興病原，才會考慮實施管制，目前建議個人加強防護，並會在機場港口設檢疫站，若有發燒情況，會加以評估、採檢。

* 以下為網路流傳的照片，無法驗證真偽，僅供參考。
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更新時間 : 2023-11-25 19:31 GMT+08:00

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