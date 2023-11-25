〈時評〉國民黨推侯康配 目標是不想成為老三

藍白合作正式破局，雙方搶在登記截止前的最後一刻，國民黨正式提名「侯康配」，民眾黨也推出「柯盈配」。不過，以國民黨提名的策略而言，這個組合明顯沒有要贏得大選的企圖心，而是希望在最後選舉結果不要成為「老三」。

喧鬧多時的藍白合，最近半個月一波三折，最後仍然無法達成共識，從雙方推出副手的過程來看，都顯得極為倉促，可以看出事先雖然各有腹案，卻未提前做任何準備。

因為不論是國民黨和民眾黨，或是柯文哲和侯友宜，都不願成為藍白破局的罪人，彼此都不想承擔責任，因此自始至終未明白表態不合作，誰也沒把話說死，即便是在鴻海董事長郭台銘邀約下，國民黨堅持會面公開、透明，外界都已認定勢必會破局，但雙方人馬還是把戲演足，為日後累積更多「相罵本」。

這也使得副手上場過於急就章，以柯文哲副手、現任立委吳欣盈為例，她抵達中選會下車後，仍在整理服裝儀容，顯見沒有太多時間可以好好精心打扮，至於趙少康則是在登記前一晚，才正式獲得侯友宜的邀約，黨內還一度擔心趙少康不點頭答應。

其實，柯文哲或侯友宜最想搭配的副手是前高雄市長韓國瑜，不僅因為他是鐵桿深藍，可以彌補這兩人政治光譜色彩的不足，另方面是韓國瑜有韓粉加持，在網路上仍有一定的號召力。只是韓國瑜和國民黨主席朱立倫達成默契，韓國瑜出任國民黨不分區立委名單、排名第一，將伺機挑戰立法院長的寶座。

在失去韓國瑜這張底牌後，柯文哲只能退而求其次，求女性、具有企業背景的人物來替自己加分，吳欣盈於是成為口袋人選之一。另方面，民眾黨的募款能量一直有侷限，吳欣盈具有財團背景，長期在財經領域經營，有機會在這方面給予柯文哲和民眾黨挹注。

相較於柯文哲要考量財務狀況，侯友宜更重要是如何淡化自己「藍皮綠骨」的標籤，於是他找來號稱「戰鬥藍」的趙少康，其實是要補個人「知識藍」、「正藍軍」的缺陷。

若從選戰上的考量，侯友宜若有贏過「賴蕭配」的雄心壯志，副手應該是找一位能開拓年輕、中間選票的副手，趙少康顯然缺乏這些特質和能量，因為他能吸引到的就是深藍的選票而已，無法增加太多票源。

以政治版圖來說，藍大於白，可若是這次選舉結果，侯友宜一旦輸給柯文哲，國民黨勢必受到極大衝擊，所以國民黨最大考量是凝聚藍營支持者的力量，至少在總統大選的得票上，不能輸給柯文哲，避免淪為老三，這樣國民黨才能延續未來幾年的政治生命。